Хто з українських банків лідирує за приростом активних карток — рейтинг

ПриватБанк, Ощадбанк та А-Банк очолили рейтинг за приростом активних карток у І кварталі 2025 року, тоді як monobank зафіксував перше скорочення

Про це з посиланням на дані НБУ пише Interfax Україна.

У січні-березні 2025 року кількість діючих платіжних карток в Україні зросла на 4,1% — на 5,42 млн, до 137,4 млн штук. Проте активних карток (якими здійснено щонайменше одну операцію за останній місяць) побільшало лише на 1,2% — на 0,71 млн, до 59,4 млн.

Найбільшим емітентом карток залишається державний ПриватБанк. З початку року він збільшив кількість діючих карток на 2,6% (+1,49 млн) — до 58,17 млн. Активних карток у банку також побільшало: +1,4% (+0,44 млн), до 31,97 млн штук.

На відміну від позитивної динаміки минулого року, Універсал Банк (mono) у першому кварталі зафіксував перше скорочення кількості активних карток — на 0,6% (-0,06 млн), до 9,72 млн. Водночас загальна кількість карток в обігу в mono зросла на 4,1% (+0,94 млн) — до 24,18 млн.

Ощадбанк, який замикає трійку лідерів за загальною кількістю карток, за квартал наростив їхню кількість на 8,4% (+1,49 млн) — до 19,22 млн. Активних карток побільшало на 2,9% (+0,23 млн) — до 8,00 млн.

А-Банк посів третє місце за приростом діючих карток: +9,3% (+0,81 млн), до 9,52 млн. Кількість активних карток у нього зросла на 2,8% (+0,05 млн) — до 1,84 млн, що трохи менше, ніж у Райффайзен Банку.

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Четверту позицію за приростом активних карток посів банк «Альянс» — +45,7% (+0,03 млн), до 0,11 млн. Загальна кількість його карток зросла до 0,32 млн.

Райффайзен Банк став п’ятим за приростом активних карток: +0,7% (+0,02 млн) — до 2,38 млн, а загальна кількість його карток зросла на 5,5% (+0,34 млн), до 6,49 млн.

ПУМБ за квартал наростив кількість діючих карток на 4,2% (+0,25 млн) — до 6,4 млн. Однак активних карток додалося лише на 0,2%, до 1,3 млн.

Сенс Банк хоч і потрапив до десятки за загальною кількістю карток, однак зафіксував суттєве падіння: -12,5% (-0,31 млн), до 2,2 млн карток. Активні картки зменшилися на 0,1% — до 0,58 млн.

Сьоме-десяте місця за кількістю активних карток посіли:

Укрсиббанк — 0,89 млн

Укргазбанк — 0,50 млн

ОТП Банк — 0,40 млн

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