Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про перегляд соціальних стандартів, передбачений у Бюджетній декларації

Про це він повідомив у Telegram.

«Часто до мене на різних каналах спілкування звертаються із питаннями, коли врешті буде реальний нормальний перегляд соціальних стандартів. Ситуація з бюджетним фінансуванням зараз складна. Але я поділяю думку, що збільшення соціальних стандартів є пріоритетним. Навіть з точки зору економіки — адже це сприяє розвитку економіки та стимулює попит, який, своєю чергою, стимулює і виробництво споживчих товарів та послуг нашими вітчизняними виробниками, — пише Данило Гетманцев. — Ми очікуємо у Верховній Раді Бюджетну декларацію на 2026-2028 рр. Відповідно до проєкту зазначеної декларації, урядом планується таке підвищення мінімальних соціальних стандартів…».

Мінімальна зарплата

з 1 січня 2026 року — до 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — до 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — до 10 059 грн.

Прожитковий мінімум (загальний розмір)

з 1 січня 2026 року — до 3 171 грн;

з 1 січня 2027 року — до 3 358 грн;

з 1 січня 2028 року — до 3 536 грн.

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За словами нардепа, індексація соціальних стандартів на 2026-2028 рр. відбувається відповідно до показників прогнозованої інфляції на цей період, що є справедливим. Але він нагадав, що на поточний рік соціальні стандарти були заморожені законом про бюджет. Тоді як інфляція за 2025 рік становитиме 9-10%, і було б справедливо врахувати її у індексації соціальних стандартів у наступному році.

«Врешті й офіційний прожитковий мінімум, який законом встановлюється на рівні 45% від реального прожиткового мінімуму, який рахує сама ж держава – це неподобство. Ми повинні провести чесну дискусію у суспільстві щодо збільшення прожиткового мінімуму до реального показника, а не заради політичної доцільності, — наголошує політик. — Я переконаний – і цю позицію відстоюю послідовно – виправити цю ситуацію можна за рахунок джерел від детінізації. Це $4 млрд на цей рік. Наступного року плануємо акумулювати до держбюджету за рахунок детінізації ще більше надходжень».

Іншим джерелом може стати економія бюджетних видатків, пояснює Данило Гетманцев, у тому числі й за рахунок недієвих держпрограм, як, наприклад, кешбек.

Збільшення соціальних стандартів зараз пріоритетне питання.

«Ми, як люди, які відповідальні за майбутнє держави, маємо чесно дивитися в очі нашому суспільству і професійно вирішувати такого рівня завдання», — додав народний депутат.

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