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Деяким українцям можуть скасувати виплати пенсій

13.05.2025 13:00
Ольга Деркач
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В умовах війни та масштабної міграції українців деякі пенсіонери стикаються з тимчасовим припиненням виплат. Пенсійний фонд України пояснює: зупинка пенсії можлива, якщо людина вчасно не пройшла фізичну ідентифікацію або якщо на її рахунку не фіксується рух коштів понад пів року

Деяким українцям можуть скасувати виплати пенсій

Деяким українцям можуть скасувати виплати пенсій Фото: unsplash.com, freepik.com

Це правило стосується як українців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до постанови Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року, нарахування пенсії буде тимчасово призупинене у таких випадках:

  • пенсіонер не підтвердив свою особу у визначені строки;
  • на рахунку для пенсійних виплат немає жодної фінансової активності протягом шести місяців.

Ці обставини автоматично фіксуються в електронній системі ПФУ. Водночас мова йде лише про призупинення, а не про остаточне припинення нарахувань — поновити виплати можна, дотримавшись певної процедури.

Щоб знову почати отримувати виплати, необхідно:

  • подати заяву до Пенсійного фонду із зазначенням дійсного банківського рахунку;
  • пройти процедуру ідентифікації.

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Це можна зробити у кілька способів:

  • особисто звернувшись до відділення ПФУ;
  • онлайн через портал Пенсійного фонду, використовуючи Дія.Підпис;
  • у режимі відеозв’язку, якщо заява подається через особистий кабінет.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, мають діяти за окремим алгоритмом:

  • відправити заяву поштою за адресою останньої реєстрації в Україні;
  • додати довідку про підтвердження факту життя, видану українським консульством;
  • докласти інші документи, визначені постановою №299.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року з дати зупинки виплат, пенсію відновлять заднім числом — із моменту припинення. Також виплати продовжуються для тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях або виїхав звідти, за умови, що вони не отримують пенсію від рф. У такому разі потрібно подати заяву до ПФУ у довільній формі із підтвердженням цього факту.

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Джерело: Oboz.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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