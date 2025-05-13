Деяким українцям можуть скасувати виплати пенсій

В умовах війни та масштабної міграції українців деякі пенсіонери стикаються з тимчасовим припиненням виплат. Пенсійний фонд України пояснює: зупинка пенсії можлива, якщо людина вчасно не пройшла фізичну ідентифікацію або якщо на її рахунку не фіксується рух коштів понад пів року

Це правило стосується як українців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до постанови Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року, нарахування пенсії буде тимчасово призупинене у таких випадках:

пенсіонер не підтвердив свою особу у визначені строки;

на рахунку для пенсійних виплат немає жодної фінансової активності протягом шести місяців.

Ці обставини автоматично фіксуються в електронній системі ПФУ. Водночас мова йде лише про призупинення, а не про остаточне припинення нарахувань — поновити виплати можна, дотримавшись певної процедури.

Щоб знову почати отримувати виплати, необхідно:

подати заяву до Пенсійного фонду із зазначенням дійсного банківського рахунку;

пройти процедуру ідентифікації.

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Це можна зробити у кілька способів:

особисто звернувшись до відділення ПФУ;

онлайн через портал Пенсійного фонду, використовуючи Дія.Підпис;

у режимі відеозв’язку, якщо заява подається через особистий кабінет.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, мають діяти за окремим алгоритмом:

відправити заяву поштою за адресою останньої реєстрації в Україні;

додати довідку про підтвердження факту життя, видану українським консульством;

докласти інші документи, визначені постановою №299.

Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року з дати зупинки виплат, пенсію відновлять заднім числом — із моменту припинення. Також виплати продовжуються для тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях або виїхав звідти, за умови, що вони не отримують пенсію від рф. У такому разі потрібно подати заяву до ПФУ у довільній формі із підтвердженням цього факту.

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Джерело: Oboz.ua.