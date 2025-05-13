Деяким українцям можуть скасувати виплати пенсій

В умовах війни та масштабної міграції українців деякі пенсіонери стикаються з тимчасовим припиненням виплат. Пенсійний фонд України пояснює: зупинка пенсії можлива, якщо людина вчасно не пройшла фізичну ідентифікацію або якщо на її рахунку не фіксується рух коштів понад пів року
Це правило стосується як українців за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до постанови Кабміну №299 від 11 лютого 2025 року, нарахування пенсії буде тимчасово призупинене у таких випадках:
- пенсіонер не підтвердив свою особу у визначені строки;
- на рахунку для пенсійних виплат немає жодної фінансової активності протягом шести місяців.
Ці обставини автоматично фіксуються в електронній системі ПФУ. Водночас мова йде лише про призупинення, а не про остаточне припинення нарахувань — поновити виплати можна, дотримавшись певної процедури.
Щоб знову почати отримувати виплати, необхідно:
- подати заяву до Пенсійного фонду із зазначенням дійсного банківського рахунку;
- пройти процедуру ідентифікації.
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Це можна зробити у кілька способів:
- особисто звернувшись до відділення ПФУ;
- онлайн через портал Пенсійного фонду, використовуючи Дія.Підпис;
- у режимі відеозв’язку, якщо заява подається через особистий кабінет.
Пенсіонери, які перебувають за кордоном, мають діяти за окремим алгоритмом:
- відправити заяву поштою за адресою останньої реєстрації в Україні;
- додати довідку про підтвердження факту життя, видану українським консульством;
- докласти інші документи, визначені постановою №299.
Якщо фізичну ідентифікацію пройдено протягом року з дати зупинки виплат, пенсію відновлять заднім числом — із моменту припинення. Також виплати продовжуються для тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях або виїхав звідти, за умови, що вони не отримують пенсію від рф. У такому разі потрібно подати заяву до ПФУ у довільній формі із підтвердженням цього факту.
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Джерело: Oboz.ua.