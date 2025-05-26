Як змінився державний борг України за квітень 2025 — Гетманцев

За даними Міністерства фінансів, станом на 30 квітня 2025 року державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 480,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — $180 млрд

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що за квітень 2025 року сума державного боргу у гривневому розрахунку збільшилася на 5% (+357,1 млрд грн), у валютному — зросла на 4,8% (+$8,2 млрд). За січень – квітень темпи приросту державного боргу становили: 7,3% (+499,3 млрд грн) та 8,4% (+$13,9 млрд) відповідно у гривневому і валютному еквіваленті.

Майже все зростання державного боргу за 4 місяця з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС на суму $13,1 млрд. Це пояснюється:

зміцненням курсу євро проти долара більш ніж на 10% з початку року, що призвело до переоцінки доларового еквіваленту боргу виданого у євро;

залученням фінансування у межах ініціативи G7ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), що рахуються як умовні боргові зобов’язання.

Згідно Бюджетного кодексу та за договором із ЄС (Про механізм кредитного співробітництва із ЄС, ULCM), вони обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор (ЄС) має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у випадку виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку росії;

залученням макрофінансової допомоги від ЄС (на суму $3,3 млрд) у рамках інструменту UkraineFacility – це пільгова довгострокова позика, відсотки за якою погашаються ЄС.

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Через гальмування обсягів аукціонних розміщень ОВДП прямий внутрішній держборг за перші 4 місяці поточного року скорочувався. У гривневому еквіваленті він скоротився на 1,8% (-33,4 млрд грн)

Структура державного боргу (на кінець квітня 2025 р.):

74,5% — зовнішній борг, 25,5% — внутрішній;

76,4% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 23,6% — борг у гривні;

67,7% — борг із фіксованою ставкою, 32,3% — борг із змінною ставкою.

«Отже, за перші 4 місяці 2025 року державний борг зростав за рахунок збільшення заборгованості перед ЄС, що обумовлюється, насамперед, операціями із умовними борговими зобов’язаннями за механізмом ULCM у рамках ініціативи країн G7 ERA, погашення і обслуговування яких наразі забезпечено прибутками від заморожених російських активів», — пояснює Данило Гетманцев.

Зокрема за даними Мінфіну, за звітній період як запозичення у рамках механізму ULCM було отримано близько $7 млрд від ЄС і Канади. На зростання держборгу вплинуло також отримання макрофінансової допомоги від ЄС, а також зміцнення курсу євро.

«Зі свого боку, дам пораду колегам із Міністерству фінансів – розширити представлення статистики державного боргу, у якій варто виділити його умовну частину за ініціативою ERA. Бо зараз поворотне фінансування за цією ініціативою рахується як прямий борг, але ж він є умовним, про що у статистиці згадки не має. Це спростить оцінку стійкості державного боргу та аналіз показників боргового навантаження», — додав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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