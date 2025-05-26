close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінився державний борг України за квітень 2025 — Гетманцев

26.05.2025 15:00
Микола Деркач
Читати росiйською

За даними Міністерства фінансів, станом на 30 квітня 2025 року державний та гарантований державою борг у гривневому еквіваленті становив 7 480,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — $180 млрд

Як змінився державний борг України за квітень 2025 — Гетманцев

Як змінився державний борг України за квітень 2025 — Гетманцев Фото: unsplash.com, пресслужба «Слуга народу»

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що за квітень 2025 року сума державного боргу у гривневому розрахунку збільшилася на 5% (+357,1 млрд грн), у валютному — зросла на 4,8% (+$8,2 млрд). За січень – квітень темпи приросту державного боргу становили: 7,3% (+499,3 млрд грн) та 8,4% (+$13,9 млрд) відповідно у гривневому і валютному еквіваленті.

Майже все зростання державного боргу за 4 місяця з початку року у валютному еквіваленті становить збільшення заборгованості перед ЄС на суму $13,1 млрд. Це пояснюється:

  • зміцненням курсу євро проти долара більш ніж на 10% з початку року, що призвело до переоцінки доларового еквіваленту боргу виданого у євро;
  • залученням фінансування у межах ініціативи G7ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), що рахуються як умовні боргові зобов’язання.

Згідно Бюджетного кодексу та за договором із ЄС (Про механізм кредитного співробітництва із ЄС, ULCM), вони обслуговуються і погашаються не з бюджету, а за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Кредитор (ЄС) має обмежене право вимагати повернення такого кредиту, зокрема у випадку виплати репарацій за заподіяну шкоду унаслідок війни з боку росії;

  • залученням макрофінансової допомоги від ЄС (на суму $3,3 млрд) у рамках інструменту UkraineFacility – це пільгова довгострокова позика, відсотки за якою погашаються ЄС.

Читайте також: Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев

Через гальмування обсягів аукціонних розміщень ОВДП прямий внутрішній держборг за перші 4 місяці поточного року скорочувався. У гривневому еквіваленті він скоротився на 1,8% (-33,4 млрд грн)

Структура державного боргу (на кінець квітня 2025 р.):

  • 74,5% — зовнішній борг, 25,5% — внутрішній;
  • 76,4% — борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 23,6% — борг у гривні;
  • 67,7% — борг із фіксованою ставкою, 32,3% — борг із змінною ставкою.

«Отже, за перші 4 місяці 2025 року державний борг зростав за рахунок збільшення заборгованості перед ЄС, що обумовлюється, насамперед, операціями із умовними борговими зобов’язаннями за механізмом ULCM у рамках ініціативи країн G7 ERA, погашення і обслуговування яких наразі забезпечено прибутками від заморожених російських активів», — пояснює Данило Гетманцев.

Як змінився державний борг України за квітень 2025 — Гетманцев

Фото: t.me/getmantsevdanil

Зокрема за даними Мінфіну, за звітній період як запозичення у рамках механізму ULCM було отримано близько $7 млрд від ЄС і Канади. На зростання держборгу вплинуло також отримання макрофінансової допомоги від ЄС, а також зміцнення курсу євро.

«Зі свого боку, дам пораду колегам із Міністерству фінансів – розширити представлення статистики державного боргу, у якій варто виділити його умовну частину за ініціативою ERA. Бо зараз поворотне фінансування за цією ініціативою рахується як прямий борг, але ж він є умовним, про що у статистиці згадки не має. Це спростить оцінку стійкості державного боргу та аналіз показників боргового навантаження», — додав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Виплати при народженні дитини можуть зрости до 50 тисяч грн — Гетманцев

Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025

Деяким українцям можуть скасувати виплати пенсій

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин 26.05.2025

Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин
Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО 26.05.2025

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО
НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі 26.05.2025

НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі
Кійосакі назвав інвестиційні помилки, які заважають розбагатіти 26.05.2025

Кійосакі назвав інвестиційні помилки, які заважають розбагатіти
Як правильно розраховується пенсія у 2025 році 26.05.2025

Як правильно розраховується пенсія у 2025 році
Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев 25.05.2025

Як зміниться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев
Вибір редакції
Всі
Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
ТОП статей 23.05.2025

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

 ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
Останні новини
Сьогодні  20:20

Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин

 Сьогодні  19:00

Revolut розпочав співпрацю з європейським платіжним сервісом Wero

 Сьогодні  18:20

Навіть 0,01 Біткоїна можуть зробити вас дуже багатими — Роберт Кійосакі

 Сьогодні  17:40

Скільки грошей на рахунках українців — ФГВФО

 Сьогодні  17:00

Бичачий імпульс Біткоїна лише починається — Santiment

 Сьогодні  16:20

НКЦПФР обмежить операції з валютними ОВДП з 30 червня — деталі

 Сьогодні  16:13

У Києві відбудеться форум-виставка InvestMan 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber