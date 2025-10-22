Названо розмір пенсій українців: хто та скільки отримує

6,4 тисячі грн склала середня пенсія в Україні за даними Пенсійного фонду станом на початок жовтня 2025 року. Втім майже третина пенсіонерів отримують, у середньому, виплати у розмірі 3340 грн. Загалом майже 10,2 млн пенсіонерів наразі нараховується в Україні. Кожен четвертий продовжує працювати

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Опендатабот.

Зазначається, що 6 436 гривень або ж 133 євро (курс на момент публікації матеріалу) становить наразі середня пенсія в Україні. Майже третина українських пенсіонерів — понад 3,3 мільйона людей — отримує лише 3 340 гривень на місяць. Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2 300 гривень на місяць.

Варто зазначити, що торік таких пенсіонерів було ще більше — 26% отримували менш як 3 000 грн, але після індексації виплати підросли до 3 тис грн на місяць.

Водночас є й ті, хто отримує більше. Так, близько 1,5 мільйона людей, або 15% усіх пенсіонерів, мають середню виплату 15 750 грн — це приблизно 325 євро. Ще майже 3 мільйони українських пенсіонерів отримують, у середньому 6 860 грн, а 2,1 мільйона — лише 4 510 грн.

Читайте також: Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини

Порівняно з Європою, українська пенсія — одна з найнижчих на континенті. Її розмір приблизно такий самий, як в Албанії — 160 євро. У Румунії та Болгарії пенсії сягають від 450 до 550 євро, а у Польщі та Чехії від 800 до 900 євро на місяць.

Найвищі пенсії в Україні традиційно у Києві — 8 848 грн, що на 37% більше, ніж у середньому по країні. Найнижчі — у західних областях: на Тернопільщині (4997 грн), у Чернівецькій області (5173 грн) та на Закарпатті (5233 грн).

Понад чверть українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на пенсію. Наразі 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів отримують, у середньому, 7 069 грн виплат.

