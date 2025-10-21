close-btn
PaySpaceMagazine

Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини

21.10.2025 18:00
Микола Деркач

Комітет соцполітики щойно погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання

Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини

Фото: bank.gov.ua, wikipedia.org

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Рада буде розглядати цей законопроєкт вже найближчим часом. Основні нововведення:

  • 50 000 грн при народженні дитини;
  • 7000 грн — допомога по догляду за дитиною до 1 року;
  • 8000 грн — допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Нардеп пояснив, що якщо законопроєкт приймуть і його підпише президент — він набуде чинності 1 січня 2026 року.

Важливо: діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати.

Читайте також: Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

Раніше ми також писали, що Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт №13532 — нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. За словами Ярослава Железняка, заступника голови парламентської комісії з питань фінансів, окрім збільшення вищезгаданих виплат законопроєкт передбачає:

  • «Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим (якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності);
  • єЯсла: допомога батькам, які повертаються на роботу;
  • одноразова фінансова допомога першокласникам — 5000 грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу 21.10.2025

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу
Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап 21.10.2025

Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап
Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються 21.10.2025

Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються
Деякі пенсіонери можуть отримати доплати: хто має право 21.10.2025

Деякі пенсіонери можуть отримати доплати: хто має право
Фонд ZAS Ventures інвестував в український стартап Gamow Tech 21.10.2025

Фонд ZAS Ventures інвестував в український стартап Gamow Tech
Яка колекторська компанія заробила найбільше — Опендатабот 20.10.2025

Яка колекторська компанія заробила найбільше — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:30

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

 Сьогодні  20:00

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу

 Сьогодні  19:30

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

 Сьогодні  19:00

Названо найбільший ризик для Біткоїна

 Сьогодні  18:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

 Сьогодні  17:20

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

 Сьогодні  16:40

Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.