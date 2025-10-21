Рада може змінити розмір виплат при народженні дитини

Комітет соцполітики щойно погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, Рада буде розглядати цей законопроєкт вже найближчим часом. Основні нововведення:

50 000 грн при народженні дитини;

7000 грн — допомога по догляду за дитиною до 1 року;

8000 грн — допомога по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу.

Нардеп пояснив, що якщо законопроєкт приймуть і його підпише президент — він набуде чинності 1 січня 2026 року.

Важливо: діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року також мають право на виплати.

Читайте також: Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

Раніше ми також писали, що Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт №13532 — нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. За словами Ярослава Железняка, заступника голови парламентської комісії з питань фінансів, окрім збільшення вищезгаданих виплат законопроєкт передбачає:

«Пакунок малюка» — залишиться, але стане гнучкішим (якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36 тижня вагітності);

єЯсла: допомога батькам, які повертаються на роботу;

одноразова фінансова допомога першокласникам — 5000 грн.

