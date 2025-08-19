Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

В Україні стартувала нова державна програма «Пакунок школяра», завдяки якій батьки першокласників можуть отримати 5000 гривень допомоги на підготовку дитини до школи. Оформлення відбувається повністю онлайн через застосунок Дія

Про це пише Дія у своєму Telegram.

За задумом уряду, виплата має зменшити фінансове навантаження на сім’ї перед початком навчального року. Адже витрати на рюкзак, спортивну форму, взуття, зошити та інші речі для першокласника можуть бути суттєвими. Виділені кошти батьки зможуть витратити як в онлайн-магазинах, так і у звичайних торговельних точках.

Як оформити допомогу

Щоб отримати виплату, потрібно виконати кілька простих кроків у застосунку Дія:

Оновити застосунок та увійти в розділ «Допомога від держави» → «Пакунок школяра». Обрати дитину, яку зараховано до першого класу української школи. Відкрити спеціальний рахунок на «Дія.Картці». Підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису». Надіслати заявку та очікувати нарахування коштів.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Кошти будуть зараховані на Дія.Картку після схвалення заявки, і використати їх потрібно протягом 180 днів від моменту надходження.

На що можна витратити гроші

Держава не обмежує перелік товарів лише канцтоварами. Батьки зможуть придбати будь-які речі, необхідні для навчання та розвитку дитини: рюкзаки, спортивний одяг, взуття, підручники, набори для творчості. Таким чином, програма дає можливість підготувати дитину до школи комплексно та з урахуванням її потреб.

Ініціатором проєкту виступив Президент України. Програму реалізують Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України. Партнерами стали міжнародні організації, серед яких Програма розвитку ООН в Україні, шведські та швейцарські донорські проєкти.

