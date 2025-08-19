close-btn
PaySpaceMagazine

Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

19.08.2025 14:00
Ольга Деркач

В Україні стартувала нова державна програма «Пакунок школяра», завдяки якій батьки першокласників можуть отримати 5000 гривень допомоги на підготовку дитини до школи. Оформлення відбувається повністю онлайн через застосунок Дія

Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи

Батьки можуть отримати 5000 грн на підготовку дитини до школи Фото: freepik.com

Про це пише Дія у своєму Telegram.

За задумом уряду, виплата має зменшити фінансове навантаження на сім’ї перед початком навчального року. Адже витрати на рюкзак, спортивну форму, взуття, зошити та інші речі для першокласника можуть бути суттєвими. Виділені кошти батьки зможуть витратити як в онлайн-магазинах, так і у звичайних торговельних точках.

Як оформити допомогу

Щоб отримати виплату, потрібно виконати кілька простих кроків у застосунку Дія:

  1. Оновити застосунок та увійти в розділ «Допомога від держави» «Пакунок школяра».
  2. Обрати дитину, яку зараховано до першого класу української школи.
  3. Відкрити спеціальний рахунок на «Дія.Картці».
  4. Підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».
  5. Надіслати заявку та очікувати нарахування коштів.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Кошти будуть зараховані на Дія.Картку після схвалення заявки, і використати їх потрібно протягом 180 днів від моменту надходження.

На що можна витратити гроші

Держава не обмежує перелік товарів лише канцтоварами. Батьки зможуть придбати будь-які речі, необхідні для навчання та розвитку дитини: рюкзаки, спортивний одяг, взуття, підручники, набори для творчості. Таким чином, програма дає можливість підготувати дитину до школи комплексно та з урахуванням її потреб.

Ініціатором проєкту виступив Президент України. Програму реалізують Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України. Партнерами стали міжнародні організації, серед яких Програма розвитку ООН в Україні, шведські та швейцарські донорські проєкти.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

Міноборони оновило онлайн-довідник про виплати військовим

Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк 19.08.2025

Виплати при народжені дитини підвищать — Железняк
13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000 19.08.2025

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000
Скільки дивідендів отримають власники акцій Google 19.08.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google
Дансько-український стартап залучив €2,4 млн 19.08.2025

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев 18.08.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City в 2025 — Гетманцев
Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії 18.08.2025

Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  18:10

Netpeak Group змінила назву

 Сьогодні  16:30

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

 Сьогодні  15:40

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

 Сьогодні  14:50

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

 Сьогодні  13:00

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

 Сьогодні  12:00

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

 Сьогодні  11:00

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.