Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році

16.08.2025 14:30
Ольга Деркач

У 2025 році мінімальна зарплата залишилася на рівні 8 тис. грн. Проте вже з 2026 року можливе її зростання

Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році

Фото: unsplash.com, freepik.com

Під час нещодавнього засідання Спільного представницького органу профспілок погоджено пропозиції до проєкту держбюджету на наступний рік. Наразі їх вивчає Мінфін, повідомляє 24 Канал із посиланням на профспілки.

Згідно з пропозиціями, мінімальна зарплата повинна становити:

  • не менше 50% від середньомісячної заробітної плати;
  • а також відповідати фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Важливо: мінімальна зарплата має автоматично зростати у випадку підвищення інфляції.

Читайте також: Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ

Відповідно до бюджетної декларації, у 2026 році мінімалка зросте до 8 688 грн. У наступні роки прогнозують подальше підвищення:

  • у 2027 році — до 9 374 грн;
  • у 2028 році — до 10 059 грн.

Раніше ми також писали, що в Україні зберігаються високі темпи зростання зарплат. Уряд прогнозує, що до 2028 року вони зростатимуть у середньому на 5 тис. грн щороку, і вже у 2026 році середня ЗП перевищить 30 тис. грн.

За оптимістичним сценарієм середня зарплата штатних працівників (до оподаткування) прогнозується на рівні:

  • 2026 р. — 30 240 грн (+24,0%);
  • 2027 р. — 35 268 грн (+16,6%);
  • 2028 р. — 39 758 грн (+12,7%).

credit link image
