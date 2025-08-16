Чи підвищать мінімальну зарплату в 2026 році

У 2025 році мінімальна зарплата залишилася на рівні 8 тис. грн. Проте вже з 2026 року можливе її зростання

Під час нещодавнього засідання Спільного представницького органу профспілок погоджено пропозиції до проєкту держбюджету на наступний рік. Наразі їх вивчає Мінфін, повідомляє 24 Канал із посиланням на профспілки.

Згідно з пропозиціями, мінімальна зарплата повинна становити:

не менше 50% від середньомісячної заробітної плати;

а також відповідати фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Важливо: мінімальна зарплата має автоматично зростати у випадку підвищення інфляції.

Читайте також: Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ

Відповідно до бюджетної декларації, у 2026 році мінімалка зросте до 8 688 грн. У наступні роки прогнозують подальше підвищення:

у 2027 році — до 9 374 грн ;

; у 2028 році — до 10 059 грн.

Раніше ми також писали, що в Україні зберігаються високі темпи зростання зарплат. Уряд прогнозує, що до 2028 року вони зростатимуть у середньому на 5 тис. грн щороку, і вже у 2026 році середня ЗП перевищить 30 тис. грн.

За оптимістичним сценарієм середня зарплата штатних працівників (до оподаткування) прогнозується на рівні:

2026 р. — 30 240 грн (+24,0%);

2027 р. — 35 268 грн (+16,6%);

2028 р. — 39 758 грн (+12,7%).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025