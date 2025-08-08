close-btn
Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми

08.08.2025 19:40
Микола Деркач

В Україні зберігаються високі темпи зростання зарплат. Уряд прогнозує, що до 2028 року вони зростатимуть у середньому на 5 тис. грн щороку, і вже у 2026 році середня ЗП перевищить 30 тис. грн

Фото: tr.tax.gov.ua

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 серпня 2025 р. №946.

Як йдеться у постанові, затверджено Прогноз економічного та соціального розвитку країни на 2026–2028 роки з двома сценаріями:

  • оптимістичний — передбачає значне покращення безпекової ситуації з 2026 року;
  • песимістичний — із продовженням повномасштабної війни.

Середня зарплата штатних працівників (до оподаткування) прогнозується так:

Оптимістичний сценарій:

  • 2026 р. — 30 240 грн (+24,0%);
  • 2027 р. — 35 268 грн (+16,6%);
  • 2028 р. — 39 758 грн (+12,7%).

Песимістичний сценарій:

  • 2026 р. — 30 032 грн (+23,1%);
  • 2027 р. — 34 808 грн (+15,9%);
  • 2028 р. — 39 436 грн (+13,3%).
Фото: kmu.gov.ua

Для порівняння, у 2024 році середня зарплата в Україні зросла на 23,1% і становила 21 473 грн. У 2025 році очікується 24 389 грн.

Втім, зростання цін «з’їдає» значну частину доходів. Номінальна зарплата у першому кварталі 2025 року в порівнянні з четвертим кварталом 2021 року зросла на 53,8%. Інфляція за цей час становила 54%. У підсумку падіння реальної зарплати за цей час становило 0,3%.

Раніше ми писали, що згідно з прогнозом Національного банку України, очікується, що безробіття поступово зменшуватиметься та закріпиться на рівні нижче 10% до кінця 2027 року завдяки високому попиту на робітників. Темпи зростання зарплат дещо знизяться порівняно з минулим роком з огляду на поступове зменшення диспропорцій на ринку праці та активізацію нецінової конкуренції роботодавців за працівників. Реальні зарплати у 2025 та 2026 роках зростатимуть на близько 5% на рік, а у 2027 році – ще на майже 4%.

За даними ПФУ (Пенсійний фонд), середній заробіток у червні 2025 року становив 22,3 тис. грн, а за Держстатом середня номінальна зарплата у I кварталі 2025-го — 23,5 тис. грн.

