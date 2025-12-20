17 грудня 2025 року на засіданні Уряд ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю, — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко

Про це пише Урядовий портал.

Зокрема, ухвалено важливі рішення для забезпечення мобільності:

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля.

Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини — незалежно від того, нове воно чи вживане.

Як це працюватиме:

Людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами.

Заявка на компенсацію подається до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет на веб-порталі Мінсоцполітики, а також через Дію.

Рішення про виплату ухвалюється за 3 робочих дні, а кошти буде зараховано впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки Фонду.

«Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн. На наступний рік передбачено фінансування близько 30 млн грн. Раніше подібне рішення ми ухвалили для ветеранів», — наголосила Прем’єр-міністр.

Читайте також: Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня

Уряд підвищує доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих — цивільних, які постраждали від російської агресії.

Що саме змінюється:

Збільшено обсяги державної компенсації вартості — встановлено двократну граничну вартість для протезів та ортезів.

Вперше передбачено доступ до протезів верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічних/міоелектричних) — раніше діти ними не забезпечувалися.

Врегульовано регулярну заміну куксоприймачів до 3-5 разів на рік через швидкий ріст дитини.

Дітей також забезпечуватимуть двома видами багатофункціональних колісних крісел залежно від потреб.

«Важливо: алгоритм отримання виробу або компенсації не змінено — він і далі регулюється постановою КМУ №321», — підкреслила Юлія Свириденко.

Як отримати:

Подати заяву можна у паперовій формі через ЦНАП або онлайн — разом із потрібними документами. Далі звернення розглядає територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Рішення ухвалюватимуться протягом трьох робочих днів, після чого Фонд формуватиме направлення і виплачуватиме компенсацію.

Отримавши підтвердження від Фонду, батьки або законні представники можуть звернутися до обраного виробника, щоб отримати або замовити виріб.

Заміна куксоприймача адмініструватиметься через заявку на ремонт, яку також потрібно подати до територіального відділення Фонду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026

Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд

Чому можуть відмовити у субсидії