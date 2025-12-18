close-btn
Кому з українців уріжуть пенсії з 1 січня

18.12.2025 13:40
Ольга Деркач

З наближенням нового бюджетного циклу в Україні змінюється підхід до контролю та призначення соціальних виплат. Разом із початком нового року запроваджуються оновлені механізми перевірок, які можуть вплинути на окремі категорії пенсіонерів

Фото: unsplash.com, freepik.com

Попри те що для більшості отримувачів пенсій передбачена чергова індексація, бюджетні правила на наступний рік містять норми, які допускають коригування виплат у бік зменшення. Важливо уточнити: мова не йде про загальне урізання пенсій, а про перегляд надбавок, доплат і спеціальних виплат для людей із додатковими пільгами або тих, хто після виходу на пенсію офіційно працює.

Хто ризикує втратити частину пенсії у 2026 році

Законодавство передбачає дві основні групи пенсіонерів, для яких можливе зменшення або тимчасове припинення виплат. Перша — це працюючі пенсіонери, яким під час офіційного працевлаштування не нараховуються окремі доплати. Друга — пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщених осіб, щодо яких посилюється контроль за фактичним місцем проживання.

Коли Пенсійний фонд може призупинити виплати ВПО

Держава продовжує масштабну перевірку виплат внутрішньо переміщеним особам. Її завдання — переконатися, що пенсії та інші соціальні кошти отримують лише ті громадяни, які зберігають статус ВПО та реально відповідають встановленим критеріям.

Підставою для призупинення виплат може стати ситуація, коли Пенсійний фонд не має можливості підтвердити фактичне місце проживання пенсіонера або фіксує його повернення до постійного місця проживання. У таких випадках нарахування можуть бути зупинені з 1 січня.

Цікаве по темі: Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026

Щоб відновити пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Це можна зробити в Ощадбанку, у відділеннях Пенсійного фонду або за допомогою відеоідентифікації.

Чому працюючі пенсіонери можуть втратити надбавки

Чинні норми передбачають, що пенсіонери, які офіційно працевлаштовані, не мають права на частину доплат, призначених для непрацюючих осіб. Найчастіше це стосується надбавок за понаднормовий стаж або спеціальних виплат, пов’язаних із доглядом.

Щороку Пенсійний фонд проводить звірку даних із податковими та страховими реєстрами. Якщо підтверджується факт офіційної зайнятості, відповідні надбавки можуть бути зменшені або скасовані з початку року. При цьому базовий розмір пенсії, визначений віком і страховим стажем, залишається без змін.

Запроваджені зміни не передбачають масового скорочення пенсій. Вони стосуються виключно додаткових виплат і пільг, які залежать від спеціального статусу або відсутності офіційної роботи. Для переважної більшості пенсіонерів основна сума виплат залишається стабільною, а чергова індексація має відбутися у плановому режимі.

Джерело: На пенсії.

