Перша людина в історії досягла статків понад $600 млрд

Ілон Маск зробив ще один гігантський крок до того, щоб стати першим у світі трильйонером. Раніше цього місяця його ракетна компанія SpaceX запустила тендерну пропозицію, яка оцінила компанію в $800 млрд — проти $400 млрд у серпні. Це збільшило статки Маска, якому належить орієнтовно 42% SpaceX, на $168 млрд — до приблизно $677 млрд. Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $600 млрд або більше. Ніхто інший ніколи не мав статків навіть у $500 млрд.

SpaceX націлена на IPO у 2026 році, яке може оцінити компанію приблизно в $1,5 трлн.

Навіть без IPO за такою оцінкою, яке, ймовірно, зробило б Маска трильйонером, його частка в SpaceX, яку Forbes оцінює в $336 млрд, зараз є його найціннішим активом. Тим часом його 12% у Tesla коштують $197 млрд, без урахування опціонів із CEO Performance Award 2018 року, які суддя штату Делавер анулював у січні 2024 року. Forbes зменшив оцінку вартості цих опціонів на 50% — до $69 млрд — до завершення апеляції Маска на рішення у Верховному суді Делаверу.

Якщо Маск програє цю апеляцію, Tesla все одно може дати йому альтернативний шлях до статусу трильйонера. Річ у тім, що в листопаді акціонери Tesla схвалили рекордний пакет винагороди, який може надати Маску до $1 трлн у вигляді додаткових акцій (до сплати податків і витрат на розблокування обмежених акцій), якщо Tesla досягне показників Mars shot — наприклад, збільшить ринкову капіталізацію більш ніж у вісім разів протягом наступних десяти років.

Є ще й xAI Holdings Маска, яка, за повідомленнями, веде переговори про залучення нового фінансування за оцінки $230 млрд. Це більш ніж удвічі перевищує оцінку $113 млрд, яку Маск називав, коли в березні сформував компанію, об’єднавши свій ШІ-стартап xAI із компанією X (колишній Twitter). Forbes оцінює, що Маску належить 53% xAI Holdings — приблизно на $60 млрд.

Подолання позначки $600 млрд — лише чергова віхa в серії досягнень Маска за останні п’ять років. У березні 2020 року його статки становили $24,6 млрд; стрімке зростання акцій Tesla зробило його п’ятою людиною в історії зі статками $100 млрд уже в серпні того ж року. У січні 2021-го він уперше став найбагатшою людиною світу зі статками майже $190 млрд. У вересні 2021 року він став третьою людиною в історії зі статками $200 млрд (до цієї позначки раніше дійшли Джефф Безос із Amazon та француз Бернар Арно з люксового конгломерату LVMH). Далі Маск досяг $300 млрд у листопаді 2021-го, $400 млрд — у грудні 2024-го, а $500 млрд — у жовтні. (Ларрі Еллісон із Oracle — єдина інша людина, яка також перетинала позначки $300 млрд і $400 млрд.)

Зараз Маск ближчий до того, щоб стати трильйонером, ніж до втрати титулу найбагатшої людини світу: його відрив від нинішнього №2 — співзасновника Google Ларрі Пейджа — становить $425 млрд, тоді як статки Пейджа оцінюють у $252 млрд. А оскільки Маску бракує лише $23 млрд до позначки $700 млрд, цілком можливо, що на наступну гучну віху йому довго чекати не доведеться.

