Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

Ілон Маск знову попередив про ризики штучного інтелекту (ШІ) та назвав три, на його думку, ключові складові, які допоможуть забезпечити позитивне майбутнє з цією технологією

Мільярдер і генеральний директор Tesla, SpaceX, xAI, X та The Boring Company з’явився в подкасті індійського мільярдера Нікхіла Камата.

«Немає гарантії, що на нас чекає позитивне майбутнє з ШІ, — сказав Маск. — Коли ти створюєш потужну технологію, є певна небезпека: потужна технологія потенційно може бути руйнівною».

Маск був співзасновником OpenAI разом із Семом Альтманом, але у 2018 році вийшов зі складу ради директорів і публічно критикував компанію за те, що після запуску ChatGPT у 2022 році вона, на його думку, відійшла від початкової некомерційної місії — розвивати ШІ безпечно. Його компанія xAI у 2023 році створила власного чат-бота Grok.

Раніше Маск не раз казав, що «один із найбільших ризиків для майбутнього цивілізації — це ШІ», а також наголошував: стрімкий прогрес робить ШІ більшим ризиком для суспільства, ніж автомобілі, літаки чи ліки.

У подкасті техномільярдер підкреслив важливість того, щоб ШІ прагнув істини, а не відтворював неточності.

«Це може бути дуже небезпечно, — сказав Маск. — Істина, краса та допитливість. Думаю, це три найважливіші речі для ШІ».

За словами Маска, якщо не дотримуватися істини, ШІ навчатиметься на даних з інтернету, де «поглинатиме багато брехні, а потім матиме проблеми з міркуванням, бо ця брехня несумісна з реальністю».

Він додав: «Можна довести ШІ до божевілля, якщо змусити його вірити в речі, які не є правдою, тому що це приведе до висновків, які теж будуть поганими».

«Галюцинації» — відповіді, що є неправильними або вводять в оману, — залишаються однією з головних проблем ШІ. Раніше цього року функція на базі ШІ, запущена Apple на iPhone, генерувала фейкові новинні сповіщення.

За словами Маска, ШІ має хотіти більше дізнаватися про природу реальності, адже людство цікавіше за машини.

«Цікавіше бачити продовження процвітання людства, ніж знищення людства», — сказав він.

Джеффрі Хінтон — науковець у галузі комп’ютерних наук і колишній віцепрезидент Google, якого називають «хрещеним батьком ШІ», — раніше цього року заявив у випуску подкасту Diary of a CEO, що існує «10%–20% шанс», що ШІ «знищить нас». Серед короткострокових ризиків він назвав галюцинації та автоматизацію робочих місць початкового рівня.

Джерело: CNBC.