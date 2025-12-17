Кійосакі заявив, що цей актив різко зросте у 2026 році

Роберт Кійосакі знову попередив про ризики для світової економіки й водночас зробив сміливий прогноз ціни щодо одного активу, який, на його думку, може різко зрости протягом наступного року

Автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» опублікував допис у соцмережі X після останнього зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США. Він стверджує, що це рішення сигналізує про повернення до агресивного монетарного пом’якшення, яке він описав як відновлену фазу «друку грошей», що може спровокувати сильний інфляційний тиск.

За словами Кійосакі, крок ФРС вказує на те, що інвестор Ларрі Лепард назвав «Великим друком» — маючи на увазі масштабне кількісне пом’якшення, яке, на переконання фінансового гуру, зробить повсякденне життя дедалі дорожчим для тих, хто не підготувався. Він попередив, що інфляційні ризики недооцінюють, і додав, що довгострокові наслідки можуть бути далекосяжними для глобальної купівельної спроможності.

У відповідь Кійосакі повторив свою давню інвестиційну стратегію, закликаючи підписників збільшувати частку того, що він називає реальними активами. Він зазначив, що й надалі віддає перевагу золоту, сріблу та Біткоїну (BTC), а також Ethereum (ETH) як захисту від знецінення валюти й фінансової нестабільності.

Вибір Роберта Кійосакі на 2026 рік

Втім, Кійосакі виділив срібло як актив, у зростання якого він вірить найбільше. Він розповів, що одразу після того, як ФРС минулого тижня оголосила про чергове зниження ставки, купив ще більше фізичного срібла, наголосивши, що вважає метал суттєво недооціненим з огляду на його історичну роль засобу збереження вартості.

Цікаве по темі: Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

«Срібло полетить на Місяць», — написав автор, прогнозуючи, що у 2026 році метал може сягнути $200 за унцію. Він зазначив, що у 2024 році срібло торгувалося поблизу $20 за унцію, подаючи свій прогноз як потенційне зростання удесятеро, якщо інфляційний тиск посилиться.

Кійосакі неодноразово стверджував, що дорогоцінні метали та окремі криптовалюти забезпечують захист у періоди монетарного розширення й зростання боргового навантаження. Його останні коментарі узгоджуються з попередніми попередженнями, у яких він називав інфляцію системною та звинувачував центральні банки в тому, що вони маскують довгострокові ризики короткостроковими політичними втручаннями.

Попри те, що прогнози Кійосакі часто викликають суперечки, його коментарі про ринок і далі привертають широку увагу роздрібних інвесторів, особливо в періоди економічної невизначеності. Його новий прогноз доповнює дедалі поширенішу позицію прихильників «твердих» активів, які вважають, що політика центральних банків у найближчі роки й надалі розмиватиме вартість фіатних валют.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається

Кійосакі розкритикував Баффета за атаки на Біткоїн та просування «фальшивих» грошей

Джерело: Finbold.