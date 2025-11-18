Кійосакі розкритикував Баффета за атаки на Біткоїн та просування «фальшивих» грошей

Фінансовий інфлюенсер та письменник Роберт Кійосакі знову виступає проти критики Біткоїна (BTC) — цього разу з боку легендарного інвестора Воррена Баффета, який вважає, що актив може зіткнутися з катастрофічним «провалом»

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» визнав у X, що Баффет може мати рацію з традиційної, орієнтованої на Волл-стріт перспективи, але, за його словами, така критика ігнорує ризики, притаманні звичайним фінансовим активам.

«Воррен Баффет поливає брудом Біткоїн… Невже він не знає, що акції падають, нерухомість падає, а держоблігації США — найбезпечніші інвестиції у світі — зараз просто зливаються…?» — написав Кійосакі.

WARREN BUFFET trashes BITCOIN Warren Buffet is arguably the smartest and maybe the richest investor in the world. He trashes Bitcoin saying it is not investing….it is speculation….. ie gambling. He is saying a blow off top will wipe out Bitcoiners. And from his worldly view… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 17, 2025

«Я інвестую в Біткоїн та Ethereum, знаючи, що вони можуть зростати та падати, тому що ані ФРС, ані Міністерство фінансів США, ані Баффет не можуть виробляти BTC», — додав він.

Навіщо інвестувати в паперові активи, коли існують реальні?

Кійосакі також наголосив, що його інвестиційний підхід ґрунтується на фундаментальній недовірі до фінансових інституцій США — Федеральної резервної системи, Казначейства та Волл-стріт — і на його перевазі «реальних» активів, серед яких золото, срібло та Біткоїн.

Крім того, він знову підкреслив свою багаторічну відмову інвестувати в біржові фонди (ETF), які містять його улюблені активи, назвавши їх «фальшивими» та порівнявши з REIT, взаємними фондами та облігаціями, які він описав як «фальшиві гроші», надруковані Волл-стріт.

«Я не живу в паперовому будинку та не їм паперових яблук. Чому я маю інвестувати в паперові активи, коли існують реальні активи?», — додав автор.

Останні інвестиції Воррена Баффета

Тим часом Berkshire Hathaway Воррена Баффета (NYSE: BRK.B) оприлюднила квартальні дані про свої активи, які становлять $308,9 млрд в акціях.

Apple (NASDAQ: AAPL) залишається ключовою інвестицією конгломерату — приблизно $64,6 млрд, що перевищує 20% всього портфеля. Далі йде Bank of America з майже $29,9 млрд, а також давні пакети акцій American Express (NYSE: AXP) та Coca-Cola (NYSE: KO).

Хоча ці активи значні, найяскравішою цифрою є рекордний грошовий резерв у $381,7 млрд станом на 30 вересня — найбільша готівкова позиція в історії компанії, яка зросла більш ніж на 10% порівняно з попереднім кварталом.

Ця цифра сигналізує про обережність Баффета на тлі того, що фондові ринки тримаються поблизу історичних максимумів, а прибутковість облігацій продовжує зростати, тобто він справді не прагне ризикувати, як висловився Кійосакі.

Замість того, щоб гнатися за дорогими активами, Berkshire, схоже, чекає на період ринкового стресу, який відкриє вигідніші можливості — перш ніж Баффет піде на пенсію наприкінці року та передасть кермо Ґреґу Ейбелу.

Раніше ми писали, що Berkshire Баффета купила частку в Alphabet (Google) на $4,3 млрд.

За матеріалами finbold.com.