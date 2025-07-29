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НБУ планує вилучити з обігу деякі монети

29.07.2025 14:50
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок

НБУ планує вилучити з обігу деякі монети

НБУ планує вилучити з обігу деякі монети Фото: freepik.com

Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Нацбанк щороку забезпечує обіг розмінної монети, зокрема для потреб банків, торгівлі та послуг. У 2025 році планується карбування 20 млн монет номіналом 50 копійок — через сталий попит на них.

Водночас 10 копійок майже вийшли з обігу й більше не використовуються в розрахунках. Їх поступове вилучення дозволить зменшити витрати на виготовлення, транспортування та зберігання.

Що пропонує Національний банк

У зв’язку з цим Національний банк пропонує з 1 жовтня 2025 року розпочати поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу. Відповідно припиниться карбування монет номіналом 10 копійок та поповнення ними готівкового обігу.

Проте ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу до прийняття Національним банком окремого рішення про їх остаточне вилучення.

Банки України зможуть приймати від громадян та бізнесу монети номіналом 10 копійок для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

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Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Крім того, ці розмінні монети продовжать виконувати функцію засобу платежу в торговельній мережі: у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе і надалі ними розраховуватися, а у разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом.

Про застосування правил заокруглення

Водночас, якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку (раніше подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).

Так, з 1 жовтня 2025 року під час розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) проводити заокруглення загальних сум у чеку пропонується за такими правилами:

  • сума, що закінчується від 1 до 24 копійок — заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;
  • сума, що закінчується від 25 до 49 копійок — заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 51 до 74 копійок — заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;
  • сума, що закінчується від 75 до 99 копійок — заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься, як це відбувається і під час заокруглення до сум, кратних 10 копійкам, що наразі діють в Україні з 2018 року.

Як свідчить досвід використання правил заокруглення, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не про ціни індивідуальних товарів.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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