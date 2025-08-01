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Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ

01.08.2025 15:40
Микола Деркач

Нацбанк прогнозує, що впродовж 2025-2027 років економіка України зростатиме помірними темпами, а зарплати підвищуватимуться швидше за інфляцію

Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ

Фото: motionarray.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У 2025-2027 роках економіка зростатиме темпами 2-3% на рік

За прогнозом НБУ, економіка цьогоріч зросте на 2,1% завдяки м’якій фіскальній політиці, стійкому внутрішньому попиту та меншому, ніж торік, дефіциту електроенергії. Водночас такі темпи будуть нижчими, ніж минулого року (2,9%). Це є наслідком подальшого руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла, поглиблення негативних міграційних тенденцій та впливу несприятливих погодних умов і кліматичних змін на врожаї.

Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає повільну нормалізацію умов для економічної діяльності, тож зростання економіки у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%. Дефіцит бюджету все ще залишатиметься значним, ураховуючи безпекові ризики, тож фіскальні стимули і надалі будуть фундаментом економічного відновлення.

У 2027 році реальний ВВП зросте майже на 3% завдяки пожвавленню інвестицій та споживання. Державна підтримка економіки знижуватиметься, тож роль головного рушія економічного зростання виконуватимуть приватні інвестиції. Споживання збільшуватиметься на тлі подальшого зростання реальних зарплат та поступового повернення мігрантів в Україну.

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Стійкий попит на працівників підтримуватиме зниження безробіття та зростання зарплат

Очікується, що безробіття поступово зменшуватиметься та закріпиться на рівні нижче 10% до кінця 2027 року завдяки високому попиту на робітників. Темпи зростання зарплат і надалі випереджатимуть інфляцію, проте дещо знизяться порівняно з минулим роком з огляду на поступове зменшення диспропорцій на ринку праці та активізацію нецінової конкуренції роботодавців за працівників. За прогнозом НБУ, реальні зарплати у 2025 та 2026 роках зростатимуть на близько 5% на рік, а у 2027 році – ще на майже 4%.

За даними ПФУ (Пенсійний фонд), середній заробіток у червні 2025 року становив 22,3 тис. грн, а за Держстатом середня номінальна зарплата у I кварталі 2025-го — 23,5 тис. грн.

Якщо накласти на ці цифри прогноз НБУ (+5% у 2025 та 2026 роках і +4% у 2027-му), то приблизно отримаємо таку динаміку:

  • 2025 рік: близько 23,5-24,6 тис. грн;
  • 2026 рік: приблизно 24,6-25,9 тис. грн;
  • 2027 рік: орієнтовно 25,6-26,9 тис. грн.

При цьому зазначимо, що за даними платформи Work.ua середня ЗП в Україні вже близько 25 тис. грн.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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