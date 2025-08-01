Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження чинних тарифів на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води до кінця 2025 року. Водночас уже з 2026 року очікується поступове приведення тарифів ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів

Про це Нацбанк повідомив у своєму Інфляційному звіті.

У НБУ наголошують, що коригування тарифів у сфері енергетики залишається однією з головних зон невизначеності для інфляційного прогнозу. Значне та швидке підвищення вартості енергоносіїв може стати джерелом додаткового цінового тиску і вимагатиме суттєвого збільшення державних субсидій для населення.

Водночас тривале відтермінування таких рішень знижуватиме темпи інфляції, проте призводитиме до накопичення квазіфіскальних дисбалансів та погіршення фінансового стану державних енергокомпаній. Це, своєю чергою, посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку та знижуватиме інвестиційну привабливість галузі.

Окрім тарифів, НБУ враховує й інші фактори адміністративної інфляції. Зокрема, у прогноз закладено ухвалені раніше зміни до законодавства щодо поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року та їх прив’язки до євро.

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Таким чином, у наступні роки ключовим чинником інфляційних ризиків для економіки України залишатиметься не лише динаміка акцизів, а й рішення уряду щодо тарифів ЖКГ. Від термінів та темпів цього процесу залежатиме як рівень цінового тиску, так і фінансова стійкість енергетичного сектору.

Нагадаємо, що НБУ повідомив, що новий закон про факторинг набрав чинності. Закон розроблений Нацбанком із залученням експертизи міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, а також експертів, які брали участь у розробленні модельного закону UNIDROIT про факторинг. Реалізація положень нового закону дасть змогу врегулювати надання факторингових послуг відповідно до кращих міжнародних практик.

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