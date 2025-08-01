close-btn
PaySpaceMagazine

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ

01.08.2025 14:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження чинних тарифів на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води до кінця 2025 року. Водночас уже з 2026 року очікується поступове приведення тарифів ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ Фото: chatgpt.com

Про це Нацбанк повідомив у своєму Інфляційному звіті.

У НБУ наголошують, що коригування тарифів у сфері енергетики залишається однією з головних зон невизначеності для інфляційного прогнозу. Значне та швидке підвищення вартості енергоносіїв може стати джерелом додаткового цінового тиску і вимагатиме суттєвого збільшення державних субсидій для населення.

Водночас тривале відтермінування таких рішень знижуватиме темпи інфляції, проте призводитиме до накопичення квазіфіскальних дисбалансів та погіршення фінансового стану державних енергокомпаній. Це, своєю чергою, посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку та знижуватиме інвестиційну привабливість галузі.

Окрім тарифів, НБУ враховує й інші фактори адміністративної інфляції. Зокрема, у прогноз закладено ухвалені раніше зміни до законодавства щодо поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року та їх прив’язки до євро.

Цікаве по темі: НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

Таким чином, у наступні роки ключовим чинником інфляційних ризиків для економіки України залишатиметься не лише динаміка акцизів, а й рішення уряду щодо тарифів ЖКГ. Від термінів та темпів цього процесу залежатиме як рівень цінового тиску, так і фінансова стійкість енергетичного сектору.

Нагадаємо, що НБУ повідомив, що новий закон про факторинг набрав чинності. Закон розроблений Нацбанком із залученням експертизи міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, а також експертів, які брали участь у розробленні модельного закону UNIDROIT про факторинг. Реалізація положень нового закону дасть змогу врегулювати надання факторингових послуг відповідно до кращих міжнародних практик.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ планує вилучити з обігу деякі монети

НБУ затвердив положення про відкритий банкінг в Україні

НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ 01.08.2025

Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ
НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025 01.08.2025

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025
Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ 31.07.2025

Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ
НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов 31.07.2025

НБУ застосував заходи впливу до трьох фінустанов
НБУ оштрафував фінустанову майже на 3 млн грн 30.07.2025

НБУ оштрафував фінустанову майже на 3 млн грн
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові 29.07.2025

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  16:30

Visa розширила підтримку стейблкоїнів для розрахунків

 Сьогодні  15:40

Як зміняться зарплати в Україні до 2027 — прогноз НБУ

 Сьогодні  14:50

XRP обвалився нижче $3, втративши мільярди за ніч

 Сьогодні  14:00

Тарифи на комунальні послуги зростуть — НБУ

 Сьогодні  12:00

Microsoft стала другою компанією з капіталізацією понад $4 трлн

 Сьогодні  11:00

АМКУ дозволив UPG орендувати 47 АЗС групи «Приват»

 Сьогодні  10:00

НБУ оприлюднив підсумки роботи системи BankID у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber