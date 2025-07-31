Новий закон про факторинг набрав чинності — НБУ

Національний банк України (НБУ) повідомив, що новий закон про факторинг набрав чинності

Про це НБУ повідомив у своєму Telegram.

Закон розроблений Нацбанком із залученням експертизи міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, а також експертів, які брали участь у розробленні модельного закону UNIDROIT про факторинг.

Реалізація положень нового закону дасть змогу врегулювати надання факторингових послуг відповідно до кращих міжнародних практик.

Закон передбачає:

чітке розмежування класичного факторингу та колекторської діяльності;

запровадження публічного електронного реєстру угод, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку;

чітке визначення прав та обов’язків сторін договору факторингу, предмета та змісту договору, пріоритету відступлення права вимоги тощо з метою посилення захисту прав сторін угоди тощо.

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Разом із оновленим законодавством про діяльність фінансових компаній, новий закон про факторинг має потенціал суттєво посилити доступ до фінансових ресурсів для бізнесу в Україні. Насамперед йдеться про підтримку малого та середнього підприємництва, яке найбільше потребує гнучких механізмів фінансування. Крім того, очікується активізація ринку торговельного факторингу.

Попри тривалу війну, факторинг в Україні продовжує зростати. За результатами першого кварталу цього року, це була єдина фінансова послуга, обсяги якої збільшилися серед інших видів діяльності фінансових компаній. Порівняно з попереднім кварталом обсяг факторингових операцій зріс на 9,6%, а в річному вимірі — на 29%. Понад третину з них припадала на класичний факторинг, тобто фінансування під вже надані товари або послуги.

За оцінками Національного банку України, сегмент має значний потенціал для подальшого розвитку. Наразі обсяг факторингу в українській економіці становить менше 1% від ВВП, тоді як у сусідніх країнах цей показник коливається в межах від 2,5% до 15%. Це свідчить про наявність значного невикористаного простору для зростання.

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