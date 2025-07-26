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НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків

26.07.2025 14:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) актуалізує перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків Фото: bank.gov.ua

Так, з 11 серпня 2025 року:

  • з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227193 з огляду на його планове погашення 06 серпня 2025 року в повному обсязі;
  • натомість до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000236418, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 15 липня 2025 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

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З 11 серпня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме:  UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642 та новий UA4000236418.

Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 24 липня 2025 року № 253-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набирає чинності з 10 серпня 2025 року.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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