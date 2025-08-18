close-btn
Деякі українці можуть отримати майже 1000 грн доплати до пенсії

18.08.2025 14:00
Ольга Деркач

Самотні пенсіонери мають право отримувати додаткову фінансову підтримку у вигляді спеціальної доплати до пенсії. Ця виплата призначена для людей, які через стан здоров’я потребують стороннього догляду та проживають самостійно

Хто може розраховувати на доплату

Право на таку доплату мають особи, які отримують пенсію за віком, згідно з законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Крім того, претендент на доплату повинен відповідати наступним критеріям:

  • бути віком від 80 років і старше;
  • проживати самостійно, без членів родини чи інших осіб у квартирі чи будинку;
  • потребувати сторонньої допомоги через погіршення стану здоров’я.

Розмір такої доплати становить 40% від встановленого прожиткового мінімуму. На сьогодні ця сума складає 944,40 гривні.

Цікаве по темі: Як зміняться пенсії, податки та штрафи від підвищення мінімалки

Як оформити доплату

Щоб отримати спеціальну доплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідні документи:

  • заяву у встановленій формі;
  • паспорт або інше посвідчення особи;
  • виписку з ПФУ, що підтверджує відсутність інших доплат, які надаються через потребу у сторонньому догляді.

Обов’язковою умовою є також надання документів, що підтверджують погіршення стану здоров’я заявника. Це дозволяє Пенсійному фонду оцінити потребу у додатковій підтримці та оформити виплату у відповідному розмірі.

Нагадаємо, що в Україні окремі категорії пенсіонерів мають можливість отримати повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг за умови наявності відповідних документів. Перелік пільг, критерії їх надання та перелік осіб, які можуть ними скористатися, уже визначені чинним законодавством.

Раніше ми писали, як не втратити пенсію після переїзду до іншої області. Переїзд в інший регіон не є підставою для зупинення виплат. Пенсіонеру достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про переведення пенсії.

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
