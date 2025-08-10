Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області

Під час війни чимало українців змушені змінювати місце проживання, переїжджаючи в інші області. Декому доводиться робити це неодноразово. Якщо для молодших людей це зазвичай означає пошук нової роботи, то пенсіонери можуть просто оформити переведення своєї пенсії на нову адресу

Хто має право перевести пенсію

Переїзд в інший регіон не є підставою для зупинення виплат. Пенсіонеру достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про переведення пенсії.

Скористатися цією можливістю можуть:

громадяни, які змінили місце проживання — як тимчасово, так і постійно;

особи, що оновили адресу реєстрації;

пенсіонери, які бажають отримувати гроші в іншому банківському відділенні чи через інше поштове відділення.

Під час переведення можна також змінити спосіб отримання коштів — наприклад, замість поштових виплат обрати банківський рахунок або навпаки. Розмір пенсії при цьому залишається незмінним.

Як здійснити переведення пенсії

Подати заяву до Пенсійного фонду можна двома способами:

Особисто — звернувшись до найближчого сервісного центру ПФУ за новим місцем проживання. Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Другий варіант часто зручніший, але він потребує наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Цікаве по темі: Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон

Щоб подати заяву онлайн, необхідно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватися за допомогою КЕП;

у меню вибрати розділ «Заяви на призначення/переведення пенсії»;

обрати пункт «Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання»;

заповнити форму та додати скановані копії необхідних документів — паспорта, ідентифікаційного коду, банківських реквізитів — і вказати нову адресу проживання;

підписати заяву КЕП та натиснути кнопку «Надіслати».

Внутрішньо переміщені особи також продовжують отримувати пенсійні виплати. Однак для цього їм потрібно проходити ідентифікацію — підтвердження своїх особистих даних у Пенсійному фонді.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Надбавка до пенсії за надстаж: хто і скільки отримає у 2025

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам

Джерело: 24 Канал.