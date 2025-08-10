close-btn
PaySpaceMagazine

Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області

10.08.2025 14:30
Ольга Деркач

Під час війни чимало українців змушені змінювати місце проживання, переїжджаючи в інші області. Декому доводиться робити це неодноразово. Якщо для молодших людей це зазвичай означає пошук нової роботи, то пенсіонери можуть просто оформити переведення своєї пенсії на нову адресу

Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області

Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області Фото: pixabay.com, freepik.com

Хто має право перевести пенсію

Переїзд в інший регіон не є підставою для зупинення виплат. Пенсіонеру достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про переведення пенсії.

Скористатися цією можливістю можуть:

  • громадяни, які змінили місце проживання — як тимчасово, так і постійно;
  • особи, що оновили адресу реєстрації;
  • пенсіонери, які бажають отримувати гроші в іншому банківському відділенні чи через інше поштове відділення.

Під час переведення можна також змінити спосіб отримання коштів — наприклад, замість поштових виплат обрати банківський рахунок або навпаки. Розмір пенсії при цьому залишається незмінним.

Як здійснити переведення пенсії

Подати заяву до Пенсійного фонду можна двома способами:

  1. Особисто — звернувшись до найближчого сервісного центру ПФУ за новим місцем проживання.
  2. Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Другий варіант часто зручніший, але він потребує наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Цікаве по темі: Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон

Щоб подати заяву онлайн, необхідно:

  • зайти на портал електронних послуг ПФУ;
  • авторизуватися за допомогою КЕП;
  • у меню вибрати розділ «Заяви на призначення/переведення пенсії»;
  • обрати пункт «Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання»;
  • заповнити форму та додати скановані копії необхідних документів — паспорта, ідентифікаційного коду, банківських реквізитів — і вказати нову адресу проживання;
  • підписати заяву КЕП та натиснути кнопку «Надіслати».

Внутрішньо переміщені особи також продовжують отримувати пенсійні виплати. Однак для цього їм потрібно проходити ідентифікацію — підтвердження своїх особистих даних у Пенсійному фонді.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Надбавка до пенсії за надстаж: хто і скільки отримає у 2025

Чи може роботодавець звільнити працівника-пенсіонера

Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати 10.08.2025

Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати
Деяким пенсіонерам позапланово підвищать виплати 09.08.2025

Деяким пенсіонерам позапланово підвищать виплати
Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми 08.08.2025

Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми
Які стартапи залучили найбільше інвестицій за підтримки УФС 08.08.2025

Які стартапи залучили найбільше інвестицій за підтримки УФС
Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025 08.08.2025

Кого та на скільки оштрафував НБУ у липні 2025
Що найбільше продає та купує Україна: Гетманцев про зовнішню торгівлю 08.08.2025

Що найбільше продає та купує Україна: Гетманцев про зовнішню торгівлю
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика
ТОП статей 28.07.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ за останні 2,5 роки та як змінився ринок — аналітика

 Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
ТОП статей 16.07.2025

Райф відкриває банкінг для бізнесу: навіщо українським компаніям Open API і що це змінює на ринку
Останні новини
Сьогодні  13:00

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ

 Сьогодні  11:30

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна

 Сьогодні  10:00

Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати

 09.08.2025  13:00

Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok

 09.08.2025  11:30

6 ознак того, що час продавати криптовалюту

 09.08.2025  10:00

ChatGPT може довести користувачів до межі божевілля — WSJ

 08.08.2025  19:40

Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців: названо суми

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.