Яка соціальна допомога доступна українським пенсіонерам

Не всі громадяни України, які досягли пенсійного віку, автоматично отримують трудову пенсію. Проте у деяких випадках держава забезпечує альтернативну фінансову підтримку — соціальну допомогу

Які види допомоги доступні пенсіонерам, які не мають страхового стажу

В Україні мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком становить 15 років. Якщо людина до 65 років не змогла накопичити навіть цей мінімум, вона втрачає право на звичайну пенсію за віком. У таких випадках замість пенсійної виплати може бути призначена державна соціальна допомога — спеціальний вид підтримки для людей, які залишилися без засобів до існування.

Ця допомога надається не всім, а лише тим громадянам, які відповідають ряду чітких критеріїв. Зокрема, на неї можуть розраховувати особи, які:

не мають жодних інших постійних джерел доходу, окрім тих, що не перевищують прожитковий мінімум;

не мають близьких родичів працездатного віку, які зобов’язані надавати їм утримання згідно із законом;

є громадянами України або мають постійне місце проживання на її території.

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Скільки виплачують у межах соціальної допомоги у 2025 році

Розмір допомоги, яку надає держава замість трудової пенсії, залежить від конкретного статусу особи, яка її отримує. У 2025 році базова соціальна виплата для осіб, які не мають необхідного страхового стажу, становить 708 гривень на місяць.

Для людей з інвалідністю розміри допомоги вищі та диференціюються залежно від групи інвалідності: від 1 416 гривень до 2 361 гривні. Окрему категорію становлять священнослужителі, для яких передбачено фіксовану суму — 1 180 гривень щомісяця.

Таким чином, навіть у разі відсутності трудового стажу громадяни похилого віку не залишаються без уваги з боку держави. Проте для отримання такої допомоги важливо відповідати усім встановленим умовам і пройти процедуру призначення через органи соціального захисту.

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Джерело: 24 Канал.