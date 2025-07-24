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Деякі пенсіонери можуть отримати 900 грн надбавки: хто має право

24.07.2025 12:00
Ольга Деркач

Окремі пенсіонери в Україні можуть претендувати на додаткову грошову надбавку — її сума сягає 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак для отримання цієї підтримки слід відповідати визначеним критеріям

Деякі пенсіонери можуть отримати 900 грн надбавки: хто має право

Деякі пенсіонери можуть отримати 900 грн надбавки: хто має право Фото: freepik.com

Хто має право на надбавку до пенсії

Йдеться про жінок, які мають статус багатодітної матері й вийшли на пенсію. Спеціальна доплата передбачена для тих, хто виховав щонайменше п’ятеро дітей до досягнення ними шестирічного віку.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей, а також визначається у межах від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума становить 2 361 гривню. Відтак максимальна можлива надбавка для багатодітної пенсіонерки — 944,4 гривні.

Які умови виходу на пенсію для багатодітних батьків

Особи, які виховали п’ятеро й більше дітей, можуть вийти на пенсію раніше за загальновстановлений вік. Закон передбачає пільгові умови:

  • жінки мають право на дострокову пенсію з 50 років, за умови наявності не менш ніж 15 років страхового стажу;
  • чоловіки — з 55 років, також за наявності мінімум 15 років страхового стажу.

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Щоб оформити дострокову пенсію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із пакетом документів, зокрема:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • трудова книжка;
  • свідоцтва про народження всіх дітей.

Подати заяву на призначення пенсії за пільговими умовами можна не раніше, ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, що в Україні передбачено надбавки до пенсії для тих, хто має страховий стаж, що перевищує встановлені державою норми. Зокрема, йдеться про ситуації, коли у чоловіків стаж перевищує 35 років, а у жінок — 30 років.

Раніше ми писали, що досягнення пенсійного віку нерідко змінює умови праці та може спричинити певні труднощі для працюючої людини. Одне з поширених питань — чи має роботодавець право звільнити пенсіонера?

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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