Деякі пенсіонери можуть отримати 900 грн надбавки: хто має право

Окремі пенсіонери в Україні можуть претендувати на додаткову грошову надбавку — її сума сягає 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак для отримання цієї підтримки слід відповідати визначеним критеріям

Хто має право на надбавку до пенсії

Йдеться про жінок, які мають статус багатодітної матері й вийшли на пенсію. Спеціальна доплата передбачена для тих, хто виховав щонайменше п’ятеро дітей до досягнення ними шестирічного віку.

Розмір надбавки залежить від кількості дітей, а також визначається у межах від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума становить 2 361 гривню. Відтак максимальна можлива надбавка для багатодітної пенсіонерки — 944,4 гривні.

Які умови виходу на пенсію для багатодітних батьків

Особи, які виховали п’ятеро й більше дітей, можуть вийти на пенсію раніше за загальновстановлений вік. Закон передбачає пільгові умови:

жінки мають право на дострокову пенсію з 50 років, за умови наявності не менш ніж 15 років страхового стажу;

жінки мають право на дострокову пенсію з 50 років, за умови наявності не менш ніж 15 років страхового стажу; чоловіки — з 55 років, також за наявності мінімум 15 років страхового стажу.

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Щоб оформити дострокову пенсію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із пакетом документів, зокрема:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

трудова книжка;

свідоцтва про народження всіх дітей.

Подати заяву на призначення пенсії за пільговими умовами можна не раніше, ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, що в Україні передбачено надбавки до пенсії для тих, хто має страховий стаж, що перевищує встановлені державою норми. Зокрема, йдеться про ситуації, коли у чоловіків стаж перевищує 35 років, а у жінок — 30 років.

Раніше ми писали, що досягнення пенсійного віку нерідко змінює умови праці та може спричинити певні труднощі для працюючої людини. Одне з поширених питань — чи має роботодавець право звільнити пенсіонера?

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Джерело: 24 Канал.