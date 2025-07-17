Деякі пенсіонери отримають додатково до 3 100 грн у серпні

У серпні деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть розраховувати на додаткові виплати від держави. Розмір доплат коливається від 150 до 3 100 гривень, залежно від підстав

Надбавка пенсіонерам, які виховують дітей

Пенсіонери, що не працюють і самостійно доглядають за дитиною до 18 років, можуть отримати щомісячну доплату — 150 гривень на кожну дитину. Щоб оформити надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати документи, які підтверджують вік дитини та родинні зв’язки.

Також на доплату мають право пенсіонери з числа колишніх військових чи правоохоронців, які утримують неповнолітніх. У цьому випадку надбавка становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — наразі це 1 180 гривень.

Доплати для почесних донорів

Пенсіонери, які мають статус почесного донора України (здали безплатно 40 разових доз крові або 60 доз плазми), можуть отримати щомісячну надбавку — 10% від прожиткового мінімуму, тобто 292 гривні у 2025 році.

Для призначення виплати необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та документи, що підтверджують відповідний статус.

Вікові надбавки

Після досягнення певного віку пенсіонерам автоматично нараховують додаткові виплати:

від 70 років — 300 грн;

від 75 років — 456 грн;

від 80 років — 579 грн.

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Надбавка надається лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Звертатися окремо не потрібно — виплату призначають автоматично за даними Пенсійного фонду.

Допомога самотнім літнім людям, які потребують догляду

Одинокі пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які через стан здоров’я потребують постійного догляду, можуть отримати додаткові 944 гривні щомісяця.

Вимоги:

досягнення 80-річного віку;

наявність пенсії за віком;

проживання без інших осіб;

документальне підтвердження потреби у догляді.

Заяву необхідно подати до Пенсійного фонду. Ця виплата не стосується осіб із пенсією за інвалідністю.

Разові виплати до Дня Незалежності

До державного свята у серпні заплановані одноразові доплати розміром від 450 до 3 100 гривень для окремих категорій пенсіонерів. Йдеться про:

учасників бойових дій;

колишніх в’язнів концтаборів, гетто;

осіб, вивезених на примусові роботи;

членів родин загиблих ветеранів;

осіб з особливими заслугами перед Україною;

осіб з інвалідністю І групи внаслідок війни;

учасників Революції гідності.

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Джерело: На пенсії.