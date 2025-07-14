Як підвищити пенсію: нові можливості для українців

В Україні набули чинності зміни до пенсійного законодавства (Закон №2506-IX), які дають пенсіонерам змогу збільшити розмір виплат. Нововведення спрямовані на зменшення негативного впливу періодів низьких доходів, зокрема в умовах війни, на пенсію

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Виключення «воєнних» періодів із розрахунку пенсії

Ключова зміна — можливість не враховувати у розрахунку заробітної плати ті місяці, коли людина отримувала мінімальну або дуже низьку зарплату під час воєнного стану. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

При цьому страховий стаж за такі роки зберігається повністю, що важливо для визначення права на пенсію.

Додаткові інструменти для підвищення виплат

Окрім воєнного періоду, законодавство передбачає ще кілька способів оптимізації розміру пенсії:

Виключення періодів із найнижчими доходами. Можна прибрати з розрахунку до 60 місяців поспіль із мінімальними зарплатами. Це допомагає покращити загальний коефіцієнт заробітної плати, який впливає на суму пенсії.

Врахування доходів до 2000 року. Якщо до 1 липня 2000 року людина мала високі офіційні доходи, вона може надати довідку з місця роботи, і ці дані будуть враховані при нарахуванні пенсії.

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Індивідуальний підхід — ключ до більшої пенсії

Завдяки нововведенням пенсіонери можуть врахувати особливості власної трудової історії й обрати найвигідніший варіант для розрахунку пенсії. Це дозволяє компенсувати втрати через нестабільні періоди та забезпечити вищі виплати у майбутньому.

Нагадаємо, що в Україні окремі категорії державних службовців мають право на спеціальне пенсійне забезпечення. Проте, щоб претендувати на таку пенсію, необхідно дотриматися певних вимог, визначених чинним законодавством.

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