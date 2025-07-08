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Деякі працюючі пенсіонери мають право на доплати

08.07.2025 14:20
Ольга Деркач
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В Україні значна частина пенсіонерів не припиняє працювати після досягнення пенсійного віку. Щороку держава проводить перерахунок пенсій для таких громадян і надає можливість оформити доплати до основної виплати

Деякі працюючі пенсіонери мають право на доплати

Деякі працюючі пенсіонери мають право на доплати Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Хто має право на доплати у 2025 році

На сьогодні близько 25% українців, які отримують пенсію, продовжують трудову діяльність. Для цієї категорії громадян законодавством передбачено доплати, які нараховуються понад основну пенсійну суму.

У 2025 році механізм перегляду пенсій залишається чинним. Він застосовується за наявності певних передумов. Зокрема, якщо після призначення пенсії особа офіційно працює та за цей період набуває щонайменше 24 місяці страхового стажу, її виплати мають бути автоматично перераховані з урахуванням нового стажу та заробітку. Водночас існує й інша опція: навіть за меншого стажу можливе підвищення, якщо пенсіонер(-ка) особисто звернеться із заявою до Пенсійного фонду та надасть необхідні підтверджувальні документи.

Як і в попередні роки, 1 квітня 2025-го Пенсійний фонд здійснив планову індексацію виплат. Однак вона не охоплювала всіх без винятку. Наприклад, пенсіонери, яким уже перераховували пенсію після 1 квітня 2023 року, або ті, хто за цей період змінив вид пенсії (наприклад, з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю), не потрапили під дію індексації.

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Як подати документи на перерахунок

Для ініціювання перегляду розміру пенсії працюючому пенсіонерові слід звернутися до органів Пенсійного фонду із відповідною заявою. Разом із нею потрібно подати низку документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код (ІПН);
  • довідку з місця роботи;
  • за необхідності — довідку про розмір заробітної плати.

Хоча значна частина перерахунків виконується автоматично, особисте звернення до ПФУ часто дозволяє пришвидшити розгляд справи та потенційно впливає на підвищення розміру доплати. Тож проактивна позиція може бути корисною.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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