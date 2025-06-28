close-btn
PaySpaceMagazine

Де у світі найвищі та найнижчі пенсії

28.06.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Рівень пенсій суттєво варіюється залежно від географії. У країнах Східної та Центральної Європи пенсійні виплати залишаються відносно низькими — на це впливають історичні, економічні та соціальні чинники

Де у світі найвищі та найнижчі пенсії

Фото: pixabay.com, freepik.com

Серед країн з найскромнішим пенсійним забезпеченням — Болгарія. Там середня пенсія становить близько 300 євро, а мінімальна — приблизно 240 євро. Ці суми недостатні для покриття базових витрат, тож багато літніх людей змушені підробляти або покладатися на допомогу сім’ї.

У Латвії пенсіонери в середньому отримують до 390 євро на місяць, що також не дозволяє повністю забезпечити повсякденні потреби — зокрема через високу інфляцію та слабку економічну динаміку. Ще скромніші показники — в Естонії та Литві: середній розмір пенсії там становить лише 220–230 євро, що є одним із найнижчих рівнів серед країн ЄС.

Зовсім інша ситуація — у Західній Європі. У таких країнах, як Нідерланди, Данія, Фінляндія, Німеччина та Франція, середні пенсії перевищують 1 000 євро на місяць, а подекуди сягають 1 200–1 500 євро. Такі результати стали можливими завдяки багаторівневим пенсійним системам, які об’єднують державні виплати, обов’язкові накопичення та корпоративні програми. Це дозволяє громадянам підтримувати комфортний рівень життя у старості.

Таким чином, пенсійна нерівність між Сходом і Заходом Європи залишається значною: поки мешканці західноєвропейських країн можуть дозволити собі фінансово стабільну пенсію, частина пенсіонерів зі Східної Європи живе на межі виживання.

Де у світі найвищі та найнижчі пенсії

Читайте також: Пенсії в Україні зростуть: причина

Згідно з даними Mercer CFA Global Pension Index 2024, найефективнішою у світі пенсійною системою визнано нідерландську — вона отримала оцінку 84,8 бала. Середня пенсія у цій країні перевищує 1 200 євро.

До лідерів рейтингу також увійшли Ісландія (83,4 бала) та Данія (81,6 бала), де пенсії становлять понад 1 100 євро на місяць. Ізраїль посів четверту позицію з індексом 80,2 бала, а середня пенсія там перевищує 1 000 євро. П’ятірку замикає Фінляндія з оцінкою 75,9 бала.

Усі ці країни використовують змішані пенсійні моделі: державне забезпечення поєднується з накопичувальними фондами та корпоративними/індивідуальними програмами, що забезпечує стабільний дохід після виходу на пенсію.

На іншому боці рейтингу — країни з найнижчим рівнем пенсій. У 2024 році найгірші показники зафіксували в Індії та Індонезії, де середня пенсія не перевищує 50 євро на місяць.

Де у світі найвищі та найнижчі пенсії

До цієї категорії потрапила і Україна: середня пенсія тут становить близько 130–135 євро. Трохи вищий рівень — у Молдові (близько 200 євро). П’ятірку країн із найнижчими пенсіями замикає Мексика з середнім показником приблизно 250 євро.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи платити ЄСВ, якщо ФОП вийшов на пенсію

Як отримати виплати за догляд за пенсіонером

Деяким українцям доведеться повернути частину пенсій: за яких умов

За матеріалами enovosty.com.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот 27.06.2025

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот
Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером 27.06.2025

Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером
ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту 27.06.2025

ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту
Статки найзаможніших людей світу зросли на $6,5 трлн — Oxfam 27.06.2025

Статки найзаможніших людей світу зросли на $6,5 трлн — Oxfam
Пенсії в Україні зростуть: причина 27.06.2025

Пенсії в Україні зростуть: причина
Скільки готові витрачати українці на житло у 2025 — DIM.RIA 26.06.2025

Скільки готові витрачати українці на житло у 2025 — DIM.RIA
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  14:30

Як змінилася ринкова капіталізація крипторинку в 2025 році

 Сьогодні  11:30

НБУ випустив нову пам’ятну монету «Адміністративне судочинство України»

 Сьогодні  10:00

Яка країна є світовим лідером за часткою Біткоїна у своїй економіці

 27.06.2025  20:20

Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

 27.06.2025  19:20

Чи досягне Біткоїн $120 000 — прогноз CryptoQuant

 27.06.2025  18:20

Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF

 27.06.2025  17:20

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber