Де у світі найвищі та найнижчі пенсії

Рівень пенсій суттєво варіюється залежно від географії. У країнах Східної та Центральної Європи пенсійні виплати залишаються відносно низькими — на це впливають історичні, економічні та соціальні чинники

Серед країн з найскромнішим пенсійним забезпеченням — Болгарія. Там середня пенсія становить близько 300 євро, а мінімальна — приблизно 240 євро. Ці суми недостатні для покриття базових витрат, тож багато літніх людей змушені підробляти або покладатися на допомогу сім’ї.

У Латвії пенсіонери в середньому отримують до 390 євро на місяць, що також не дозволяє повністю забезпечити повсякденні потреби — зокрема через високу інфляцію та слабку економічну динаміку. Ще скромніші показники — в Естонії та Литві: середній розмір пенсії там становить лише 220–230 євро, що є одним із найнижчих рівнів серед країн ЄС.

Зовсім інша ситуація — у Західній Європі. У таких країнах, як Нідерланди, Данія, Фінляндія, Німеччина та Франція, середні пенсії перевищують 1 000 євро на місяць, а подекуди сягають 1 200–1 500 євро. Такі результати стали можливими завдяки багаторівневим пенсійним системам, які об’єднують державні виплати, обов’язкові накопичення та корпоративні програми. Це дозволяє громадянам підтримувати комфортний рівень життя у старості.

Таким чином, пенсійна нерівність між Сходом і Заходом Європи залишається значною: поки мешканці західноєвропейських країн можуть дозволити собі фінансово стабільну пенсію, частина пенсіонерів зі Східної Європи живе на межі виживання.

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Згідно з даними Mercer CFA Global Pension Index 2024, найефективнішою у світі пенсійною системою визнано нідерландську — вона отримала оцінку 84,8 бала. Середня пенсія у цій країні перевищує 1 200 євро.

До лідерів рейтингу також увійшли Ісландія (83,4 бала) та Данія (81,6 бала), де пенсії становлять понад 1 100 євро на місяць. Ізраїль посів четверту позицію з індексом 80,2 бала, а середня пенсія там перевищує 1 000 євро. П’ятірку замикає Фінляндія з оцінкою 75,9 бала.

Усі ці країни використовують змішані пенсійні моделі: державне забезпечення поєднується з накопичувальними фондами та корпоративними/індивідуальними програмами, що забезпечує стабільний дохід після виходу на пенсію.

На іншому боці рейтингу — країни з найнижчим рівнем пенсій. У 2024 році найгірші показники зафіксували в Індії та Індонезії, де середня пенсія не перевищує 50 євро на місяць.

До цієї категорії потрапила і Україна: середня пенсія тут становить близько 130–135 євро. Трохи вищий рівень — у Молдові (близько 200 євро). П’ятірку країн із найнижчими пенсіями замикає Мексика з середнім показником приблизно 250 євро.

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За матеріалами enovosty.com.