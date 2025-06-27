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Пенсії в Україні зростуть: причина

27.06.2025 12:20
Микола Деркач
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У травні 2025 року середня заробітна плата, з якої в Україні сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, зросла до 20 355 грн. Це майже на 500 грн більше, ніж у квітні, коли показник становив 19 856,19 грн

Пенсії в Україні зростуть: причина

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Оновлені дані оприлюднила пресслужба Пенсійного фонду України.

«26 червня 2025 року Пенсійним фондом України затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за травень 2025 року. Він становить 20 355 гривень 40 копійок», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсії в Україні зростуть: підвищився ключовий показник для розрахунку виплат

Фото: pfu.gov.ua

Цей показник — один із ключових для розрахунку розміру пенсійних виплат. Його зростання напряму впливає на новопризначені пенсії, які оформлюються після оновлення даних. Чим вищою є середня зарплата по країні, тим більшою буде база для індивідуального розрахунку пенсії кожного громадянина.

У Пенсійному фонді наголошують, що зростання середньої зарплати, яка враховується під час розрахунку пенсій, є позитивним фактором для тих, хто планує виходити на пенсію найближчим часом. Це дає підстави очікувати, що стартовий розмір їхніх виплат буде вищим.

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Крім того, оновлений показник може стати основою для перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, які після виходу на пенсію продовжували працювати та набирали додатковий страховий стаж. У таких випадках Пенсійний фонд періодично здійснює перерахунок виплат із урахуванням нових даних про зарплати та стаж.

Для порівняння: середній показник за весь 2024 рік становив 17 486,60 грн. Таким чином, за півтора року базовий рівень середньої зарплати для обчислення пенсій зріс майже на 3 тисячі гривень.

Ця динаміка формує підґрунтя для поступового зростання пенсій в Україні — як для нових пенсіонерів, так і для тих, хто вже отримує виплати, але має підстави для перерахунку. Очікується, що за умов збереження позитивної тенденції на ринку праці та зростання фонду оплати праці підвищення пенсій буде продовжуватися.

Нагадаємо, що на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України запрацював новий функціонал — сервіс «Моя ідентифікація». Наразі він доступний лише користувачам, які мають статус пенсіонера.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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