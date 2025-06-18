Як отримати виплати за догляд за пенсіонером

В Україні діє програма фінансової підтримки для тих, хто опікується літніми родичами, що потребують сторонньої допомоги. Законодавство передбачає механізм отримання щомісячних виплат

Хто може претендувати на допомогу за догляд

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859, на фінансову допомогу мають право громадяни, які відповідають таким умовам:

вони є родичами людини, яка потребує постійного нагляду;

проживають разом з нею та ведуть спільне господарство;

мають відповідний медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду за цією особою.

Тобто право на виплати мають не лише діти або онуки пенсіонера, а й інші родичі, за умови, що вони фактично забезпечують догляд.

Скільки платять за догляд за пенсіонером

Розмір щомісячної допомоги визначається індивідуально та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу (у 2025 році — 2 920 грн) та середнім доходом на одного члена родини.

Наприклад, якщо сукупний дохід сім’ї складає 10 000 грн на чотирьох осіб, то середній дохід — 2 500 грн. У цьому випадку розмір допомоги дорівнюватиме 420 грн на місяць.

Цікаве по темі: ПФУ виплатить підвищені пенсії деяким українцям: деталі

Як оформити виплату за догляд за літнім родичем

Щоб отримати грошову допомогу, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Потрібно подати пакет документів, до якого входять:

заява про призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідка про доходи всіх членів сім’ї;

медичне заключення, яке підтверджує, що пенсіонер потребує постійної сторонньої опіки.

У разі позитивного рішення виплати здійснюються щомісяця на особистий рахунок заявника.

Додаткові надбавки для людей віком від 80 років

Окрема доплата передбачена для пенсіонерів, яким виповнилося 80 років. З моменту досягнення цього віку їм автоматично нараховується щомісячна доплата у розмірі 570 грн. Це стосується тих, чия основна пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Крім того, самотні пенсіонери, які не мають родичів або інших осіб, що могли б здійснювати догляд, можуть розраховувати на додаткову допомогу. Їм надається надбавка в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума становить 944 грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку

Які додаткові виплати військовим передбачені у червні 2025

Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025

Джерело: На пенсії.