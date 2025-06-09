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Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку

09.06.2025 14:30
Ольга Деркач
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Українцям варто уважно стежити за своїм правом на отримання субсидій і пільг, адже у низці випадків держава має повноваження вимагати повернення вже нарахованих коштів на оплату житлово-комунальних послуг

Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку

Деяким українцям доведеться повернути субсидію на комуналку Фото: pixabay.com, freepik.com

Коли виникає обов’язок повертати пільги або субсидії

Причиною для повернення виплачених державою коштів може стати як помилка в наданих даних, так і зміни в обставинах отримувача. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №373, яка визначає порядок надання пільг і субсидій. Якщо держава виявляє, що було здійснено зайві або безпідставні нарахування, вона має законне право вимагати їх повернення.

Анулювання пільги або субсидії можливе у таких випадках:

  • якщо особа, якій була призначена допомога, померла, втратила право на неї, або ж їй призначено субсидію — починаючи з наступного місяця після таких змін;
  • якщо пільговик самостійно подав заяву про відмову від допомоги.

Особливо важливий момент: якщо факт смерті пільговика стає відомим з затримкою, держава може ініціювати процедуру повернення виплачених коштів через його родичів.

Цікаве по темі: Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

Що потрібно зробити, щоб не втратити субсидію

Щоб уникнути анулювання субсидії або повернення вже отриманих сум, отримувач зобов’язаний повідомляти про будь-які зміни, які можуть вплинути на право на допомогу. Це можуть бути:

  • зміна складу сім’ї;
  • зміна переліку житлово-комунальних послуг;
  • зміна компанії, що надає ці послуги.

Про такі обставини необхідно повідомити Пенсійний фонд України впродовж 30 календарних днів із моменту їх виникнення. Недотримання цього терміну може мати наслідком втрату субсидії або вимогу повернення вже нарахованих коштів.

Раніше ми писали, що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку. Перед подачею скарги слід уважно ознайомитися з офіційним повідомленням про відмову. Часто причина полягає у неточностях у документах або наявній заборгованості. Якщо допущена помилка в паперах, необхідно внести виправлення та подати заяву повторно.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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