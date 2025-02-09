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Що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку

09.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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Інколи українці можуть отримати відмову в субсидії. Чи можливо оскаржити таке рішення та які дії необхідно виконати для отримання допомоги, дізнавайтеся далі

Що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку

Що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку Фото: freepik.com

Якщо субсидію на оплату комунальних послуг не призначили, рішення можна оскаржити.

Перед подачею скарги слід уважно ознайомитися з офіційним повідомленням про відмову. Часто причина полягає у неточностях у документах або наявній заборгованості. Якщо допущена помилка в паперах, необхідно внести виправлення та подати заяву повторно.

Якщо причина відмови — борг за житлово-комунальні послуги, його слід сплатити або оформити договір реструктуризації з постачальником.

Якщо вам відмовили в субсидії на законних підставах, можна звернутися:

  • до міської ради — подати заяву на отримання матеріальної допомоги, додавши документи, що підтверджують фінансові труднощі (наприклад, медичні довідки).
  • до органів соціального захисту — написати заяву з проханням про надання підтримки.

Цікаве по темі: Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

Якщо ви вважаєте, що рішення було прийняте неправомірно, подайте письмову скаргу, вказавши:

  • прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання;
  • відділення Пенсійного фонду, яке ухвалило рішення;
  • причини, через які ви не погоджуєтеся з відмовою;
  • додайте копії документів, що підтверджують вашу правоту.

Документи слід направити до головного управління Пенсійного фонду у вашій області або до центрального апарату в Києві.

Відправте скаргу до головного управління ПФУ вашої області або до центрального апарату в Києві.

Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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