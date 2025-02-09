Що робити, якщо відмовили у субсидії на комуналку

Інколи українці можуть отримати відмову в субсидії. Чи можливо оскаржити таке рішення та які дії необхідно виконати для отримання допомоги, дізнавайтеся далі

Якщо субсидію на оплату комунальних послуг не призначили, рішення можна оскаржити.

Перед подачею скарги слід уважно ознайомитися з офіційним повідомленням про відмову. Часто причина полягає у неточностях у документах або наявній заборгованості. Якщо допущена помилка в паперах, необхідно внести виправлення та подати заяву повторно.

Якщо причина відмови — борг за житлово-комунальні послуги, його слід сплатити або оформити договір реструктуризації з постачальником.

Якщо вам відмовили в субсидії на законних підставах, можна звернутися:

до міської ради — подати заяву на отримання матеріальної допомоги, додавши документи, що підтверджують фінансові труднощі (наприклад, медичні довідки).

до органів соціального захисту — написати заяву з проханням про надання підтримки.

Цікаве по темі: Названо, хто з українців може отримати субсидію на оплату комуналки

Якщо ви вважаєте, що рішення було прийняте неправомірно, подайте письмову скаргу, вказавши:

прізвище, ім’я, по батькові та адресу проживання;

відділення Пенсійного фонду, яке ухвалило рішення;

причини, через які ви не погоджуєтеся з відмовою;

додайте копії документів, що підтверджують вашу правоту.

Документи слід направити до головного управління Пенсійного фонду у вашій області або до центрального апарату в Києві.

Відправте скаргу до головного управління ПФУ вашої області або до центрального апарату в Києві.

Нагадаємо, що в Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг. Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У НБУ розповіли, коли підвищаться тарифи на комунальні послуги

Де в Україні найбільше боржників за комуналку — Опендатабот

Деяким українцям дозволили платити лише частину комуналки: кому саме

Джерело: 24 Канал.