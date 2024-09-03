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В Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг

03.09.2024 17:00
Ольга Деркач
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Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП)

В Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг

В Україні зʼявилася єдина платформа комунальних послуг Фото: freepik.com

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили низку важливих рішень для посилення держави. Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП», — написав Шмигаль.

Ця система має автоматизувати процеси, забезпечити доступні та зручні сервіси, покращити облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг.

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Користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців, ціни й тарифи на послуги, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

«Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними. Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту», — написав Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні з’явилась платформа для інвесторів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила оновлений проєкт Внесок. Проєкт орієнтований на підтримку економіки, українських інвесторів і громадян як під час війни, так і в період подальшого відновлення держави.

Раніше ми писали, що ПриватБанк разом з Mastercard, OLX та EBA запустив освітню платформу для бізнесу. Ця освітня ініціатива доступна для всіх підприємців, власників та представників малого та середнього бізнесу України на безплатній основі.

Крім того, Мінекономіки запустило онлайн-платформу для бізнесу. Міністерство економіки України запустило онлайн-платформу, на якій бізнес може залишати відгуки про взаємодію з державою. Наразі доступ є до бета-версії сервісу «Пульс», де бізнеси можуть оцінити 22 держоргана. Поступово їхня кількість збільшуватиметься.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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