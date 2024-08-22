UPC запускає першу в Україні платформу Open Banking

Компанія UPC (Ukranian Processing Center), визнаний лідер українського фінансового ринку, офіційно оголошує про запуск першої в Україні платформи Open Banking, яка відкриває нові можливості для користувачів та партнерів

Цей інноваційний сервіс, що об’єднує банки і платіжних сервіс-провайдерів в єдиній технологічній платформі, створений для революціонізації фінансових послуг в Україні, йдеться в прес-релізі компанії.

Open Banking («Відкриті банківські послуги») — це нова глобальна тенденція, що дозволяє банкам надавати доступ до даних своїх клієнтів третім сторонам на підставі їх згоди. Завдяки використанню технології Open API, клієнти можуть керувати своїми рахунками та отримувати різноманітні фінансові послуги через один додаток.

Платформа UPC з Open Banking становить перед собою амбіційне завдання — створити єдине технологічне середовище, де банки та платіжні сервіси можуть інтегрувати свої рішення та надавати клієнтам найкращий сервіс. Клієнти отримують доступ до широкого спектру фінансових послуг з максимальним комфортом.

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Запуск першої платформи Open Banking в Україні означає новий етап у розвитку фінансової системи країни. Ця платформа дозволить українським банкам запропонувати клієнтам більш зручні та персоналізовані фінансові продукти. Користувачі зможуть контролювати свої фінанси через єдиний інтерфейс, що полегшить управління рахунками та фінансовими операціями.

Open Banking також створює можливості для розвитку нових фінансових сервісів і застосунків, які можуть інтегруватися з банківськими системами, що може сприяти зростанню конкуренції та підвищенню якості послуг на ринку.

Усі зацікавлені сторони отримають доступ до спеціального порталу для розробників, де знайдуть детальну документацію тестування. Цей портал стане ключовим інструментом для інтеграції та тестування рішень на платформі Open Banking.

Використання порталу дозволить учасникам Open API Group здійснювати як внутрішні, так і інтеграційні тестування.

Запуск платформи Open Banking сприяє стандартизації банківських послуг. UPC співпрацює з Національним банком України та банками для створення єдиного API, що допоможе підвищити ефективність роботи фінансових установ і покращити обслуговування клієнтів.

Для UPC цей проєкт є черговим кроком у впровадженні нових технологій в український фінансовий сектор. Платформа Open Banking відкриває нові можливості для банків і фінтех-компаній, стимулюючи розвиток фінансових технологій в Україні.

Нагадаємо, що перший в Європі банк запустив відкритий банкінг Mastercard. Новий сервіс від Mastercard дозволить клієнтам bunq переглядати витрати за всіма своїми банківськими рахунками та розширити можливості управління власними фінансами, сприяючи розвитку відкритого банкінгу в Європі.

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