UPC запускає Open Digital Processing Platform: інноваційна платформа управління картковими продуктами

Ukrainian Processing Center (UPC) запускає Open Digital Processing Platform — інноваційну платформу для емісії та управління картковими продуктами. Платформа забезпечує повний цикл обслуговування карткової емісії як сервіс — від реєстрації клієнтів і відкриття рахунків до управління лімітами та типами транзакцій. Підтримуються віртуальні, фізичні картки, які можуть бути токенізовані в цифрових гаманцях Apple Wallet та Google Wallet

Інфраструктура базується на сучасних API, без потреби у файловому обміні, що дозволяє легко інтегруватися, масштабувати рішення та забезпечити високу швидкість виводу продукту на ринок.

На кого спрямована платформа?

Платформа призначена для фінансових установ, які планують випускати віртуальні або фізичні картки для обслуговування своїх клієнтів. Це можуть бути банки або фінансові компанії, які мають відповідну ліцензію та вже ведуть активну діяльність на ринку.

Вимоги для підключення до платформи:

Регуляторна відповідність:

• Наявність фінансової ліцензії (банківської або небанківської) на обслуговування фізичних осіб.

• Для фінансових компаній — обов’язкова наявність договору з банком-спонсором на емісію карток. Бізнесова готовність:

• Наявна бізнес-модель, у межах якої картковий продукт доповнює основну послугу.

• Очікувані обсяги емісії карток мають бути визначені. Клієнтська підтримка:

• Функціонуюча служба підтримки клієнтів або готовність її створити до запуску продукту. Технічні та інформаційні вимоги:

• Готовність до інтеграції за допомогою REST API з підтримкою формату JSON.

• Наявність sandbox-середовища для тестування.

• Забезпечення безпечної роботи з критичними персональними та фінансовими даними. Інфраструктура для клієнтів:

• Наявність мобільного додатку, який буде використовуватись для взаємодії з картковим продуктом.

Переваги UPC Open Digital Processing Platform

UPC Open Digital Processing Platform забезпечує низку переваг, які роблять її ідеальним вибором для компаній, що прагнуть оптимізувати процеси випуску карток і зменшити рівень шахрайства в платіжних операціях. Ось ключові переваги цієї платформи:

Швидкість запуску. UPC Open Digital Processing Platform дозволяє швидко вивести на ринок нові платіжні рішення. Компанії можуть почати випуск карток без затримок завдяки автоматизації процесів і простій інтеграції з банками-спонсорами.

Масштабованість. Завдяки своїй гнучкості, платформа дозволяє масштабувати рішення в залежності від потреб бізнесу. Це означає, що фінтех-компанії можуть легко розширювати свою діяльність і додавати нові функціональності.

Зменшення витрат. UPC Open Digital Processing Platform дозволяє значно знизити витрати на запуск платіжних систем і карток. Завдяки хмарній архітектурі компанії не потрібно створювати власну інфраструктуру.

Безпека. Платформа забезпечує високий рівень безпеки, дотримуючись міжнародних стандартів, таких як PCI DSS. Використання передових технологій для захисту даних гарантує безпеку як для кінцевих користувачів, так і для бізнесу.

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Що пропонує UPC Open Digital Processing Platform?

UPC Open Digital Processing Platform охоплює широкий спектр можливостей для фінтех-компаній, які бажають випускати картки та платіжні інструменти:

Реєстрація клієнта, рахунку, картки через API : Платформа дозволяє здійснювати реєстрацію клієнтів, відкриття рахунків та випуск карток автоматизовано через API. Це забезпечує швидкість і зручність для фінтех-компаній, що можуть інтегрувати ці функції в свої додатки та сервіси без необхідності ручного втручання.

: Платформа дозволяє здійснювати реєстрацію клієнтів, відкриття рахунків та випуск карток автоматизовано через API. Це забезпечує швидкість і зручність для фінтех-компаній, що можуть інтегрувати ці функції в свої додатки та сервіси без необхідності ручного втручання. Віртуальні картки та миттєві картки : Платформа підтримує випуск як віртуальних карток (для онлайн-операцій), так і миттєвих карток (які можна отримати і використовувати відразу після реєстрації). Це дозволяє користувачам швидко отримувати картки для здійснення покупок чи платежів без необхідності чекати на доставку фізичної картки.

: Платформа підтримує випуск як віртуальних карток (для онлайн-операцій), так і миттєвих карток (які можна отримати і використовувати відразу після реєстрації). Це дозволяє користувачам швидко отримувати картки для здійснення покупок чи платежів без необхідності чекати на доставку фізичної картки. Відсутність файлової схеми обміну інформацією : Всі операції з платформою здійснюються через API, що дозволяє обмінюватися даними в реальному часі без використання застарілих файлових систем. Це підвищує ефективність обробки транзакцій і знижує ризики, пов’язані з затримками чи помилками при передачі даних.

: Всі операції з платформою здійснюються через API, що дозволяє обмінюватися даними в реальному часі без використання застарілих файлових систем. Це підвищує ефективність обробки транзакцій і знижує ризики, пов’язані з затримками чи помилками при передачі даних. Поповнення рахунку через API : Користувачі можуть поповнювати свої рахунки безпосередньо через API, що дає змогу швидко здійснювати фінансові операції. Це може бути особливо корисно для компаній, які надають платіжні рішення або гаманці, що потребують миттєвих поповнень рахунків.

: Користувачі можуть поповнювати свої рахунки безпосередньо через API, що дає змогу швидко здійснювати фінансові операції. Це може бути особливо корисно для компаній, які надають платіжні рішення або гаманці, що потребують миттєвих поповнень рахунків. P2P операції по картках : Платформа підтримує P2P-платежі (переведення коштів між користувачами), що дозволяє здійснювати миттєві перекази між картками безпосередньо між користувачами системи. Це важливо для компаній, що надають рішення для фінансових переказів чи послуг грошових переказів.

: Платформа підтримує P2P-платежі (переведення коштів між користувачами), що дозволяє здійснювати миттєві перекази між картками безпосередньо між користувачами системи. Це важливо для компаній, що надають рішення для фінансових переказів чи послуг грошових переказів. Підтримка карток в цифрових гаманцях Google Wallet та Apple Wallet : Платформа підтримує інтеграцію карток з популярними цифровими гаманцями, такими як Google Wallet і Apple Wallet. Це дозволяє користувачам зручно зберігати свої картки в цифровому вигляді та здійснювати платежі без фізичних карток.

: Платформа підтримує інтеграцію карток з популярними цифровими гаманцями, такими як Google Wallet і Apple Wallet. Це дозволяє користувачам зручно зберігати свої картки в цифровому вигляді та здійснювати платежі без фізичних карток. Управління типами транзакцій : Платформа дозволяє налаштовувати та контролювати типи транзакцій, що здійснюються за допомогою карток. Це може включати як внутрішні операції в межах системи, так і зовнішні транзакції з іншими платіжними системами.

: Платформа дозволяє налаштовувати та контролювати типи транзакцій, що здійснюються за допомогою карток. Це може включати як внутрішні операції в межах системи, так і зовнішні транзакції з іншими платіжними системами. Управління лімітами : Адміністратори можуть встановлювати ліміти на витрати та операції, що здійснюються за допомогою карток. Це може бути корисно для контролю витрат користувачів або для надання додаткових рівнів безпеки для користувачів з високими лімітами.

: Адміністратори можуть встановлювати ліміти на витрати та операції, що здійснюються за допомогою карток. Це може бути корисно для контролю витрат користувачів або для надання додаткових рівнів безпеки для користувачів з високими лімітами. WEB management console — управління емісією: Платформа надає веб-консоль для адміністрування процесів емісії карток. Це зручний інтерфейс для менеджерів, який дозволяє контролювати всі аспекти роботи з картками, від реєстрації клієнтів до контролю за транзакціями та випуском нових карток.

Управління платформою UPC Open Digital Processing Platform

UPC Open Digital Processing Platform має простий і зручний інтерфейс для користувачів, що дозволяє компаніям легко управляти всіма аспектами платіжних карток:

Адміністративна панель : Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яка дозволяє моніторити всі транзакції, налаштовувати параметри карток, здійснювати контроль за безпекою та інше.

: Інтуїтивно зрозуміла панель керування, яка дозволяє моніторити всі транзакції, налаштовувати параметри карток, здійснювати контроль за безпекою та інше. Інструменти звітності : Платформа надає детальні звіти про всі транзакції, що дозволяє компаніям здійснювати глибокий аналіз діяльності і приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

: Платформа надає детальні звіти про всі транзакції, що дозволяє компаніям здійснювати глибокий аналіз діяльності і приймати обґрунтовані бізнес-рішення. Інтеграція API: UPC Open Digital Processing Platform підтримує API для інтеграції з іншими системами компанії, що дозволяє забезпечити максимальну гнучкість у використанні платформи.

Мінімізація шахрайства і параметри контролю

Однією з найбільших проблем у фінансових технологіях є рівень шахрайства. UPC Open Digital Processing Platform пропонує кілька методів для зниження цього ризику та забезпечення надійної аутентифікації:

Рівень контролю: Платформа дозволяє визначити параметри контролю за картками, такі як обмеження на суму транзакції, географічне місцезнаходження та інші умови.

Інтеграція з іншими платіжними системами: Платформа може бути інтегрована з іншими платіжними системами для забезпечення безпеки та синхронізації інформації.

Аналіз транзакцій в реальному часі: Платформа використовує алгоритми для перевірки транзакцій на наявність підозрілих дій та шахрайства в режимі реального часу.

Моніторинг і блокування підозрілих карт: Система автоматично блокуватиме підозрілі картки або транзакції, що можуть бути частиною шахрайської діяльності.

Токенізація: Для безпеки транзакцій використовуються токени, що дозволяє уникнути зберігання чутливих даних на серверах компаній.

Надійна аутентифікація: EMV, PIN, 3D Secure.

Зниження рівня шахрайства через точне налаштування сценаріїв використання.

Гнучкі сценарії для різних галузей

UPC Open Digital Processing Platform дозволяє обслуговувати різні сегменти:

1. Фінтех-компанії

Швидкий запуск віртуальних і фізичних карток без складної інфраструктури.

Управління емісією через API: реєстрація клієнта, рахунку, випуск картки.

P2P-перекази, поповнення рахунку, налаштування правил і лімітів — усе в реальному часі.

Підтримка мобільних гаманців: Google Wallet, Apple Wallet.

2. E-commerce та маркетплейси

Емісія віртуальних карток для виплат постачальникам або кешбеків покупцям.

Інтеграція платформи через API — без файлів, без затримок.

Управління картковими сценаріями у межах власної платіжної екосистеми.

3. Рітейл та програми лояльності

Запуск брендованих карток лояльності з обмеженим функціоналом.

Обмеження на типи товарів або торгові точки.

Управління витратами клієнтів через параметри контролю.

4. Страхові компанії

Миттєві виплати клієнтам через віртуальні або токенізовані картки.

Інтеграція в мобільні застосунки.

Прозоре управління лімітами й сценаріями використання коштів.

5. Транспорт і мобільність

Випуск одноразових або багаторазових карток для оплати проїзду.

Інтеграція з мобільними гаманцями для безконтактних платежів.

Активація/деактивація карток, контроль дати дії — все через WEB-консоль.

6. Державний сектор

Емісія соціальних або спеціальних карток для цільових виплат від держави.

Контроль геолокації витрат (наприклад, лише в межах країни або конкретного регіону).

Виплата одноразових допомог, подарунків, сертифікатів через цифрові чи фізичні картки.

Прозора звітність і моніторинг транзакцій для державних програм

У чому унікальність UPC Open Digital Processing Platform?

Швидкість запуску. Гнучка інтеграція та запуск карткового продукту упродовж 30–35 днів. Надійна підтримка. UPC має понад 28 років досвіду у процесингу та співпрацює з провідними банками Європи та України. Відсутність потреби у власному процесингу. Платформа бере на себе всі технічні та регуляторні аспекти — від підключення до платіжних систем до управління ризиками. Гнучкість інтеграції. Через відкриті API команди розробників можуть легко підключати бек-офіс, мобільні додатки, CRM-системи та інші сервіси. Безпека. Всі компоненти відповідають стандартам PCI DSS, з використанням сучасних механізмів захисту даних та боротьби з шахрайством.

Завдяки високій гнучкості, масштабованості та безпеці, ця платформа є ідеальним інструментом для фінтех-компаній, що хочуть швидко та ефективно запускати нові продукти на ринку.

Платформа не лише спрощує процеси, а й знижує рівень шахрайства завдяки потужним інструментам аутентифікації та контролю. Це дає фінтех-компаніям змогу зосередитися на розвитку бізнесу, покладаючись на надійні та безпечні технології для обробки платежів.

UPC Open Digital Processing Platform — це новий стандарт на ринку карткових рішень, який поєднує надійність, технологічність і гнучкість. Якщо ваша мета — швидкий вихід на ринок із власним платіжним продуктом, ця платформа створена саме для вас.

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