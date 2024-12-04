UPC запустила новий платіжний сервіс на базі A2A-архітектури

Компанія UPC (Ukranian Processing Center), повідомила про готовність платіжного сервісу на основі національної інфраструктури A2A, що дозволяє банкам забезпечувати зручні і безпечні сервіси переказів та оплати для клієнтів за допомогою IBAN

З 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія української міжбанківської платіжної системи СЕП НБУ з функціональністю миттєвих переказів. Переваги для громадян і бізнесу включають зручність, швидкість і цілодобову доступність платіжних сервісів. Онлайн СЕП також сприяє розвитку безготівкових розрахунків, в першу чергу переказів між особами, а також електронної комерції.

Саме тому, компанія UPC повідомила про запуск інноваційного сервісу ініціації переказів з рахунку на рахунок (А2А), що дозволяє банкам спростити сервіс Р2Р переказів між приватними клієнтами з використанням нових можливостей СЕП та рекомендованого національного стандарту розрахунків від НБУ, йдеться в пресрелізі компанії.

Перш за все, сервіс надасть банкам можливість забезпечити своїх клієнтів зручним способом здійснення P2P-переказів між власними рахунками в різних банках (так звані Me2Me-перекази), а також переказів із запитом реквізитів (Request to Pay). По-друге, зі зростанням функціональних можливостей інфраструктури, великі інтернет-магазини та банки зможуть знизити витрати на прийом онлайн-платежів, мінімізувати ризики, пов’язані зі спірними транзакціями, підвищити ліміти на оплати, уникнути використання РРО для таких платежів, спростити ідентифікацію платників і скористатися іншими перевагами.

Цікаве по темі: Open Banking проти А2А Request to Pay: куди рухається ринок платіжних сервісів

Новий сервіс створений UPC у рамках розвитку платформи OneLinkUA, що базується на концепції Open Banking та інших відкритих API. На цей момент до сервісу вже інтегровані платіжні формати 17 банків України.

«UPC розглядає це рішення як перший крок до впровадження в Україні концепції Open Banking, відповідно до якої всі банки та ліцензовані небанківські учасники ринку, зможуть підключитись і надавати відповідний платіжний сервіс своїм клієнтам», — зазначив Голова Правління UPC Антон Романчук.

UPC «Український процесінговий центр» — компанія з обробки карткових трансакцій, що заснована у 1997 року в Україні. UPC є частиною Групи Raiffeisen Bank International AG (Austria).

Нагадаємо, що UPC запустила першу в Україні платформу Open Banking. Цей інноваційний сервіс, що об’єднує банки і платіжних сервіс-провайдерів в єдиній технологічній платформі, створений для революціонізації фінансових послуг в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 криптовалюти, які можуть досягнути $200 млрд ринкової капіталізації у 2025

Український ШІ-стартап отримав міжнародну премію

Klarna та Lenovo запустили нову послугу в країнах ЄС