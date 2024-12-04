2 криптовалюти, які можуть досягнути $200 млрд ринкової капіталізації у 2025

Ринок криптовалют вирує активністю, оскільки Біткоїн (BTC) після незначної корекції утримується на позначці вище $96 000

Центр уваги змістився до таких альткоїнів, як XRP і Solana (SOL), які неухильно наближаються до важливих віх, позиціонуючи себе як лідери в гонці за досягнення ринкової капіталізації в $200 млрд до 2025 року.

Завдяки тому, що XRP використовує свою зростаючу екосистему, а Solana капіталізує своє домінування у сфері DeFi та масштабованість, обидві криптовалюти мають всі шанси досягти значних успіхів на ринку цифрових активів.

XRP

XRP, що наразі коштує $2,63 з ринковою капіталізацією близько $149 млрд, закріпила за собою позицію третьої за ринковою капіталізацією криптовалюти, поступаючись лише Біткоїну та Ethereum (ETH).

Завдяки зростаючій регуляторній ясності, розширенню екосистеми та зростаючому інституційному попиту, XRP знаходиться на чіткій траєкторії, щоб потенційно досягти ринкової капіталізації в $200 млрд у 2025 році.

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Цей рубіж означатиме ціну приблизно $3,55 за поточного обсягу пропозиції, підкріплену сильними фундаментальними показниками і сприятливою ринковою динамікою.

Розширення екосистеми Ripple прискорюється завдяки запуску стейблкоіна RLUSD, який підвищить ліквідність і корисність XRP у транскордонних платежах і розрахунках. Схвалення спотових біржових фондів XRP у США може змінити ринок, а рекордна активність «китів» вказує на довіру інвесторів до перспектив XRP. Це створює умови для досягнення ринкової капіталізації в $200 млрд і зміцнення позицій XRP серед провідних криптовалют.

Solana (SOL)

Solana, яка наразі оцінюється в $112 млрд при ціні $236 за токен, потенційно може досягти ринкової капіталізації в $200 млрд у 2025 році, що означає додатковий ріст на $94,38 млрд.

Найбільшим каталізатором зростання Solana є очікуване схвалення Solana-ETF, заявки на які подали такі великі гравці, як VanEck, 21Shares і Bitwise.

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Метрики ланцюжка Solana ще більше зміцнюють її позицію. Вона домінує на децентралізованих біржах (DEX) з часткою ринку 45%, обробляючи понад $6 млрд щоденного обсягу торгів на DEX.

Додатки Solana демонструють рекордну активність: 28,87 млн унікальних активних гаманців за тиждень свідчать про високу залученість користувачів. Інституційна довіра до мережі зросла, адже у третьому кварталі 2024 року Solana-застосунки залучили $173 млн інвестицій — на 54% більше, ніж раніше. Партнерства з Franklin Templeton і Société Générale підкреслюють привабливість Solana для фінансових установ. Це посилює довіру до мережі та сприяє її глобальному впровадженню.

Зосередженість XRP на ліквідності та інституційних розрахунках у поєднанні з домінуванням DeFi та масштабованою інфраструктурою Solana робить ці активи лідерами криптовалютної гонки до 2025 року.

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За матеріалами: Finbold.