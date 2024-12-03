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PaySpaceMagazine

5 перспективних мемкоїнів грудня

03.12.2024 10:20
Ольга Деркач
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З розвитком криптовалют з’явилася нова категорія — мемкоїни. Ці монети, що мають нотку гумору та міцну підтримку спільноти, привернули увагу мільйонів інвесторів

5 перспективних мемкоїнів грудня

5 перспективних мемкоїнів грудня Фото: freepik.com

Світ мемів подолав міф про те, що криптовалюта не є машиною для отримання прибутку. Станом на 02 грудня 2024 року топові мемкоїни рухаються в правильному напрямку з приголомшливою ринковою капіталізацією в $126 622 198 905. Розповідаємо, на які ж мемкоїни варто варто звернути увагу цього грудня.

Pikamoon ($PIKA)

Pikamoon успішно завершив фазу передпродажу, ставши одним із нових мемкоїнів. Це ігровий блокчейн-проєкт із власним метавсесвітом Pikaverse. Гравці досліджують чотири унікальні регіони, беруть участь у боях і шукають дорогоцінні камені. Гра базується на моделі play-to-earn, що дозволяє отримувати винагороди за виконання завдань та прогрес у грі.

PIKA використовується для викупу нагород. Жетони PIKA можна обміняти на інші жетони або використати для купівлі ігрових підсилювачів, таких як заклинання та зілля. Крім того, власники токенів PIKA матимуть право на безкоштовний NFT.

Наразі монета котирується на популярних децентралізованих біржах, таких як Bitget та MEXC. Pika торгується на рівні $0,001813. Ринкова капіталізація Pikamoon становить $14,62 млн.

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Bonk ($BONK)

Коли мова заходить про найкращий мемкоїн, у який можна інвестувати зараз, Bonk виринає як трендовий варіант. Це мемкоїн, побудований на блокчейні Solana. $BONK привертає велику кількість прихильників і має вражаюче зростання ринкової вартості.

Проєкт регулярно винагороджує своїх прихильників за допомогою розіграшів токенів та інших ініціатив. Це, в свою чергу, сприяє активній участі та зміцнює лояльність. Найкраще те, що, побудований на Solana, Bonk пропонує швидку швидкість транзакцій і мінімальні комісії.

Brett ($BRETT)

Криптовалюта Brett натхненна популярним персонажем Бретом з коміксу Boy’s Club. Brett працює на блокчейні Base, який налічує 10 мільярдів токенів. Токеноміка монети Brett кристально прозора: десять відсотків токенів зберігаються в казначействі, п’ять відсотків — в контрольованих обмінних гаманцях, а вісімдесят п’ять відсотків — в пулах ліквідності.

Проєкт працює з одноранговими транзакціями, дозволяючи швидко і безпечно відправляти гроші без третьої сторони. Це надає монеті Brett певну корисність, яка виходить за рамки її ролі цифрового інструменту. Більше того, завдяки своїй величезній популярності, доступність Brett стрімко зростає. Його поточна ринкова капіталізація досягла $1,6 млрд.

Dogs ($DOGS)

Dogs Coin — це новітній мемкоїн, створений для спільноти людей, яким подобаються собаки, та задля розвитку добробуту собак у всьому світі. Він розроблений на блокчейні TON.

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Мемкоїн покликаний сприяти створенню спільноти для тих, хто має схожі інтереси щодо собак, платформи, щоб поділитися своєю пристрастю та підтримати організації, які підтримують благополуччя собак. Токен DOGS лежить в основі цієї екосистеми і буде використовуватися для просування Telegram.

Dogecoin ($DOGE)

Dogecoin — мемкоїн, яка започаткував мем-революцію в криптоіндустрії. Це «найкращий мемкоїн», який коли-небудь був створений в історії. Це однорангова криптовалюта з відкритим вихідним кодом, яку підтримує величезна спільнота, в тому числі Ілон Маск. Хоча в Білій Книзі Dogecoin не було чіткої дорожньої карти, спільнота продовжує розвивати цю криптовалюту.

Інвестиції в Dogecoin — це те, що пов’язано з ризиком, але також і з надією на великий стрибок. У криптоентузіастів Dogecoin має репутацію криптовалюти, яка демонструє неймовірні стрибки на графіках.

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За матеріалами: CoinGape.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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