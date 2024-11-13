close-btn
PaySpaceMagazine

2 криптовалюти, що можуть досягти $10 млрд капіталізації до кінця року

13.11.2024 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Перемога Дональда Трампа на виборах 2024 року в США викликає новий ажіотаж у криптоіндустрії, особливо після того, як його прокриптовалютні обіцянки надихнули інвесторів

2 криптовалюти, що можуть досягти $10 млрд капіталізації до кінця року

2 криптовалюти, що можуть досягти $10 млрд капіталізації до кінця року Фото: freepik.com

Після переконливої перемоги республіканців ринок криптовалют різко зріс: 12 листопада Біткоїн досяг нового історичного максимуму — понад $90 030, що дало новий імпульс ринку.

На тлі цього підйому два багатообіцяючих альткоїни, Chainlink і Sui, виділяються своїм потенціалом досягти ринкової капіталізації в $10 млрд до кінця року.

Обидва токени підтримуються унікальними драйверами зростання і зростаючим інституційним інтересом, що робить їх головними претендентами на досягнення цього важливого оціночного рубежу.

Sui (SUI)

Екосистема Sui стрімко розширюється, а її загальна зафіксована вартість (TVL) досягла історичного максимуму в $1,41 млрд. Це відображає зростаючу довіру та активність користувачів у мережі Sui, що позиціонує її як грізного гравця на ринку DeFi.

Наразі ринкова капіталізація SUI досягла $8,83 млрд, що наближає її до позначки в $10 млрд.

Цей нещодавній сплеск вартості зумовлений стратегічними партнерствами та зростанням екосистеми. Наприклад, оголошення MemeFi першим міні-додатком Telegram, який співпрацює з SUI, збільшує активність мережі.

Цікаве по темі: Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн

Крім того, останнім часом в екосистемі Sui спостерігається помітне зростання ліквідності, а щоденні обсяги торгів досягають $2 млрд.

Крім того, протокол кредитування Scallop (SCA), ключовий гравець в DeFi-просторі Sui, також пережив 92% зростання ціни токенів за останній тиждень, що відображає високий попит на фінансові рішення на основі Sui.

Chainlink (LINK)

Chainlink знаходиться в авангарді технології кросчейн, зарекомендувавши себе як універсальний газовий токен, який забезпечує роботу декількох мереж блокчейн.

З поточною ціною $13,92 і ринковою капіталізацією $8,72 млрд, LINK неухильно зростає, завдяки своїй унікальній корисності, що дозволяє користувачам сплачувати мережеві збори в різних блокчейнах.

Позиціонуючи LINK як універсальний газовий токен, новий підхід Chainlink дозволяє користувачам сплачувати збори в LINK і отримувати 10% знижку, стимулюючи великих користувачів.

Наприклад, рішення Chainlink CCIP v1.6 Cross-Chain Billing консолідує різні токени в LINK для платежів, спрощуючи процес оплати для розробників.

Як універсальний газовий токен, LINK стає центральним елементом майбутнього зростання Chainlink, збільшуючи попит на нього в усьому блокчейн-просторі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Перемога Трампа знаменує «золоту еру» для криптовалют — CEO Binance

TON та Visa запустили дебетову картку для криптоплатежів

Кеті Вуд прогнозує бум блокчейн-технологій на тлі перемоги Трампа

За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Віталік Бутерін зустрівся с Чанпеном Чжао: навіщо 13.11.2024

Віталік Бутерін зустрівся с Чанпеном Чжао: навіщо
Як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США 13.11.2024

Як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США
Як більшість корпорацій звільняють Bitcoin від неконтрольованої та нестабільної діяльності 13.11.2024

Як більшість корпорацій звільняють Bitcoin від неконтрольованої та нестабільної діяльності
Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн 12.11.2024

Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн
Біткоїн досягає нових максимумів, але фіксація прибутку низька: що це означає 12.11.2024

Біткоїн досягає нових максимумів, але фіксація прибутку низька: що це означає
Інвестор в криптовалюту GigaChad втратив $6 млн: як це сталося 12.11.2024

Інвестор в криптовалюту GigaChad втратив $6 млн: як це сталося
Вибір редакції
Всі
Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024
ТОП статей 13.11.2024

Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024

 PaySpace Magazine Awards 2024: термін подання заявок продовжено до 26 листопада
ТОП статей 12.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: термін подання заявок продовжено до 26 листопада
Останні новини
Сьогодні  17:10

Тестують першу у світі телекомунікаційну мережу з ШІ та 5G

 Сьогодні  16:55

Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024

 Сьогодні  16:53

Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти

 Сьогодні  16:20

Віталік Бутерін зустрівся с Чанпеном Чжао: навіщо

 Сьогодні  16:10

Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу

 Сьогодні  15:30

НКЦПФР внесла Біржовий університет до списку сумнівних інвестпроєктів

 Сьогодні  14:40

Польська компанія купує акції українських платформ Work.ua і Robota.ua

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber