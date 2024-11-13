2 криптовалюти, що можуть досягти $10 млрд капіталізації до кінця року

Перемога Дональда Трампа на виборах 2024 року в США викликає новий ажіотаж у криптоіндустрії, особливо після того, як його прокриптовалютні обіцянки надихнули інвесторів

Після переконливої перемоги республіканців ринок криптовалют різко зріс: 12 листопада Біткоїн досяг нового історичного максимуму — понад $90 030, що дало новий імпульс ринку.

На тлі цього підйому два багатообіцяючих альткоїни, Chainlink і Sui, виділяються своїм потенціалом досягти ринкової капіталізації в $10 млрд до кінця року.

Обидва токени підтримуються унікальними драйверами зростання і зростаючим інституційним інтересом, що робить їх головними претендентами на досягнення цього важливого оціночного рубежу.

Sui (SUI)

Екосистема Sui стрімко розширюється, а її загальна зафіксована вартість (TVL) досягла історичного максимуму в $1,41 млрд. Це відображає зростаючу довіру та активність користувачів у мережі Sui, що позиціонує її як грізного гравця на ринку DeFi.

Наразі ринкова капіталізація SUI досягла $8,83 млрд, що наближає її до позначки в $10 млрд.

Цей нещодавній сплеск вартості зумовлений стратегічними партнерствами та зростанням екосистеми. Наприклад, оголошення MemeFi першим міні-додатком Telegram, який співпрацює з SUI, збільшує активність мережі.

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Крім того, останнім часом в екосистемі Sui спостерігається помітне зростання ліквідності, а щоденні обсяги торгів досягають $2 млрд.

Крім того, протокол кредитування Scallop (SCA), ключовий гравець в DeFi-просторі Sui, також пережив 92% зростання ціни токенів за останній тиждень, що відображає високий попит на фінансові рішення на основі Sui.

Chainlink (LINK)

Chainlink знаходиться в авангарді технології кросчейн, зарекомендувавши себе як універсальний газовий токен, який забезпечує роботу декількох мереж блокчейн.

З поточною ціною $13,92 і ринковою капіталізацією $8,72 млрд, LINK неухильно зростає, завдяки своїй унікальній корисності, що дозволяє користувачам сплачувати мережеві збори в різних блокчейнах.

Позиціонуючи LINK як універсальний газовий токен, новий підхід Chainlink дозволяє користувачам сплачувати збори в LINK і отримувати 10% знижку, стимулюючи великих користувачів.

Наприклад, рішення Chainlink CCIP v1.6 Cross-Chain Billing консолідує різні токени в LINK для платежів, спрощуючи процес оплати для розробників.

Як універсальний газовий токен, LINK стає центральним елементом майбутнього зростання Chainlink, збільшуючи попит на нього в усьому блокчейн-просторі.

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За матеріалами: Finbold.