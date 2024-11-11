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TON та Visa запустили дебетову картку для криптоплатежів

11.11.2024 13:00
Ольга Деркач
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Криптогаманець Tonhub запустив дебетову картку Visa, що дозволяє користувачам здійснювати прямі платежі зі своїх балансів в TON або USDt

TON та Visa запустили дебетову картку для криптоплатежів

TON та Visa запустили дебетову картку для криптоплатежів Фото: freepik.com

Про це повідомляє TON у своєму пості на X.

Клієнти можуть очікувати:

  • інтуїтивно зрозумілий KYC (знай свого клієнта);
  • 1,5% комісії за транзакцію;
  • підтримку SEPA, SWIFT, Apple Pay та Google Pay.

«У Tonhub ваш рахунок — це не просто банківський запис, а смарт-контракт, підключений до вашого гаманця на блокчейні TON. Ви володієте своїми коштами і керуєте ними безпосередньо, піднімаючи свій криптогаманець до рівня необанку», — йдеться в пості.

Цікаве по темі: Криптошахраї відмовляються від блокчейну TON: причини

Наразі картка доступна для власників EU ID, з планами розширення до 2025 року.

Нагадаємо, що в мережі TON сталося одразу кілька збоїв за добу. Вранці 28 серпня у роботі мережі The Open Network (TON) стався збій. За кілька годин проблеми усунули, однак вже ввечері того ж дня стався ще одній збій. Обидва рази внаслідок збоїв блокчейн протягом кілька годин не міг добувати блоки. Поновити роботу блокчейну TON після другого за добу збою вдалось лише під ранок 29 серпня. Команда проєкту зазначила, що перебої були викликані високим навантаженням, пов’язаним з лістингом токенів DOGS. За їхніми словами, криптоактиви користувачів не перебували в небезпеці.

Раніше ми писали, що TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів. Новий кросчейн-міст отримав назву TON Teleport BTC. Послуга дозволить користувачам взаємодіяти з децентралізованими біржами (DeX), додатками DeFi і кредитними платформами у відкритій мережі Telegram (TON). У компанії заявляють, що процес буде децентралізованим і прозорим.

Крім того, Animoca Brands оголосила про партнерство з TON. Цілі цього партнерства включають реалізацію «споживчої мережі, заснованої на ідентичності та репутації, в екосистемах Moca Network і TON Blockchain», а також сприяння та заохочення залучення користувачів в обох екосистемах.

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Рубрики: VisaКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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