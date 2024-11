TON та Visa запустили дебетову картку для криптоплатежів

Криптогаманець Tonhub запустив дебетову картку Visa, що дозволяє користувачам здійснювати прямі платежі зі своїх балансів в TON або USDt

Про це повідомляє TON у своєму пості на X.

Клієнти можуть очікувати:

Наразі картка доступна для власників EU ID, з планами розширення до 2025 року.

