Запрацювала найбільша у світі сонячна електростанція

У Тайвані запустили найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію, яка зможе забезпечити енергією понад 74 тис. будинків

Компанія з відновлюваної енергетики Hexa Renewables, що базується в місті Тайбей, ввела в експлуатацію найбільшу в світі плавучу сонячну електростанцію, потужністю 373 МВт в окрузі Чанхуа на західному узбережжі Тайваню.

Проєкт базується на попередній установці, яка була введена в експлуатацію у 2020 році. Збільшена потужність тепер означає, що енергією буде забезпечено приблизно 74 000 домогосподарств у Тайвані.

«Ми раді повідомити, що компанія HEXA Renewables, за підтримки глобального інфраструктурного фонду I Squared Capital, об’єдналася з урядом Тайваню і завершила введення в експлуатацію найбільшої у світі морської плавучої сонячної електростанції», — йдеться в повідомленні компанії.

Віха «плавучих» сонячних електростанцій

Перший етап тайванського проєкту, завершений у 2020 році, включав дві ділянки загальною потужністю 181 МВт, розроблені компанією Chenya Energy, яка на той час була частиною інвестора HEXA, I Squared Capital.

Після виходу Chenya Energy з проєкту пізніше того ж року, Hexa продовжила реалізацію другого етапу проєкту у партнерстві з урядом Тайваню, додавши 192 МВт електроенергії.

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За словами компанії, новаторський проєкт охоплює чотири ділянки площею 347 гектарів, що є прикладом майбутніх інновацій у сфері відновлюваної енергетики. Разом ці етапи довели загальну потужність проєкту до 373 МВт, що зробило його найбільшою у світі морською плавучою сонячною установкою.

Ця станція окрім своїх вражаючих масштабів та потужності виділяється ще одним важливим критерієм — значним впливом на досягнення цілі декарбонізації Тайваню, — рух у напрямку нульового викиду до 2050 року та 20 ГВт потужностей відновлюваної енергетики до 2025 року.

«Заснований на досвіді, інноваціях та прихильності до сталого розвитку, проєкт приносить користь тайванській громаді, підвищуючи стійку енергетичну безпеку та підтримуючи глобальні зусилля у боротьбі зі зміною клімату», — зазначається у повідомленні компанії.

Плавучі електростанції в тренді

Встановлення сонячних і вітрових енергетичних рішень прискорюється, оскільки країни прагнуть поступово відмовитися від викопних видів палива. Щоб альтернативні джерела виробляли достатню кількість енергії, необхідну людству, потрібні великі площі землі. Обмежена суша планети вже використовується для різних цілей, включаючи житло, сільське господарство і створення промисловості.

Усвідомлюючи це, компанії переміщують вітрові електростанції на морські платформи. Це також дозволяє інженерам встановлювати більші турбіни та використовувати потужніші вітри для виробництва значної кількості чистої енергії. Перенесення сонячних проєктів на воду також давно назріло.

71% поверхні планети вкритий водою, і це дає можливість різним компаніям реалізовувати найсміливіші проєкти в межах сучасних технологій. Бренди особливо зацікавлені у встановленні плавучих електростанцій у районах, які називають «сонячним поясом».

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