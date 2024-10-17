Ощадбанк профінансує вітроенергетичну компанію

Державний Ощадбанк надав кредит на розвиток вітрогенерації в України в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Ощадбанк підписав кредитну угоду з ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ», яке є одним із лідерів розбудови вітропарків, повідомляє голова правління банку Сергій Наумов в Telegram.

Сума кредиту не називається. Однак за ці гроші компанія купить самохідний автокран LIEBHERR LG 1750, що є важливим етапом у розвитку інфраструктури вітроенергетики. Кредит було надано в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Зазначається, що укладена угода є одним із послідовних кроків партнерської співпраці Ощадбанку з єдиним виробником в Україні, який виготовляє вітроенергетичне устаткування мультимегаватного класу потужністю 5,2 МВт «під ключ».

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Водночас Наумов анонсував, що в планах Ощадбанку – участь у реалізації планів цієї компанії щодо встановлення віторпарків на заході України.

Також він нагадав, що в асортименті Ощадбанку є низка енергокредитів для компаній, зокрема:

позики в рамках спільного меморандуму українських банків під 13,5%;

численні партнерські кредитні програми з виробниками/дилерами енергетичного обладнання для ММСБ;

кредити для фізосіб: державна програма на альтернативні генерації для приватних будинків під 0% та власна — на будь-яке енергообладнання тощо.

Нагадаємо, Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з компанією Suziria Group на суму понад $4,5 млн в еквіваленті. Гроші спрямують на будівництво нової лінії виготовлення вологих кормів для домашніх тварин у Калуші на Прикарпатті. Розвиток власного виробництва допоможе компанії поступово відмовитись від імпорту цієї категорії продукції та розширити географію продажів.

Також ми писали, що Ощадбанк та «НІБУЛОН» домовились про низку нових кредитних угод для поповнення обігових коштів, якими рефінансує обсяг здійснених компанією інвестицій на загальну суму $20,3 млн. Відновлення фінансування стало новим етапом розвитку компанії «НІБУЛОН».

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