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Ощадбанк виділив $4,5 млн Suziria Group для перенесення виробництва в Україну

08.10.2024 11:40
Дарія Шуть
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Для фінансування будівництва нових виробничих потужностей Suziria Group залучила підтримку не тільки від Ощадбанку

Ощадбанк виділив $4,5 млн для Suziria Group для перенесення виробництва в Україну

Фото: pixabay.com

Державний Ощадбанк уклав інвестиційну кредитну угоду з компанією Suziria Group на суму понад $4,5 млн в еквіваленті. Гроші спрямують на будівництво нової лінії виготовлення вологих кормів для домашніх тварин у Калуші на Прикарпатті.

Suziria Group – українське підприємство, яке є одним з лідерів зооіндустрії України. Після ракетних обстрілів Харкова компанія перенесла в Калуш, але частина виробничих потужностей у Харкові продовжує працювати.Також Suziria Group виготовляє вологі корми для домашніх тварин на партнерських потужностях у країнах ЄС.

Розвиток власного виробництва допоможе компанії поступово відмовитись від імпорту цієї категорії продукції та розширити географію продажів. За три роки Suziria Group планує розпочати власний експорт вологих кормів для домашніх тварин українського виробництва на європейський ринок.

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Для фінансування будівництва нових виробничих потужностей, що дасть змогу виробляти 10 тисяч тонн вологих кормів для домашніх тварин на рік, Suziria Group також залучила грант на $2 млн від проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу».

«Зважаючи на амбіції Suziria Group в експорті власної продукції, впевнені, що ці інвестиції в розвиток виробничих потужностей – лише початок. Компанія планує подвоєння обсягів виробництва в найближчі 5 років», — заявив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Юрій Каціон зазначив, що поєднання $4,5 млн кредитних коштів від Ощадбанку з $2 млн грантового фінансування від USAID значно скротили для компанії термін окупності інвестиційного проєкту.

Нагадаємо, Ощадбанк та «НІБУЛОН» домовились про низку нових кредитних угод для поповнення обігових коштів, якими рефінансує обсяг здійснених компанією інвестицій на загальну суму $20,3 млн. Відновлення фінансування стало новим етапом розвитку компанії «НІБУЛОН».

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Джерело: Ощадбанк

Рубрики: КомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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