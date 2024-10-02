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ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі

02.10.2024 13:00
Ольга Деркач
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Ощадбанк та ПриватБанк стали партнером нової програми «Підтримка та відновлення Криворізького району. Гранти для малого бізнесу»

ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі

ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі Фото: freepik.com, unsplash.com

Метою цієї ініціативи є покращення доступу мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) до банківського фінансування. Програма спрямована на зміцнення стійкості бізнесу, створення нових робочих місць, розширення виробничих можливостей та поліпшення послуг. Вона також може поєднуватися з державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», зазначено в пресрелізі Ощадбанку.

Програму впроваджує Фонд розвитку підприємництва (ФРП) за фінансової підтримки уряду Люксембургу через Люксембурзьке агентство розвитку (LuxDev).

Участь підприємств Криворізького району у програмі залежатиме від їх типу (мікро-, малі або середні підприємства), тому вона складається з двох компонентів:

  • компонент І — інвестиційні гранти та гранти на поповнення оборотного капіталу мікропідприємств (до 10 тис. євро без поєднання з банківськими кредитами);
  • компонент ІІ — гранти в поєднанні з банківськими кредитами для малих та середніх підприємств, спрямовані на відшкодування до 50% суми інвестицій в основні засоби. Максимальна сума відшкодування на одну інвестицію становить 100 тис. євро для середніх підприємств.

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Приймання заявок здійснюватиметься на платформі ФРП з 1 по 31 жовтня 2024 року.

«Цей проєкт — хороший приклад того, як міжнародні партнери, державна влада та фінансовий сектор об’єднують зусилля, щоб допомогти Кривому Рогу залучити ресурси для розвитку місцевого бізнесу. Підприємництво тут у нинішній час — це не тільки про економічну стабільність, але й про те, щоб зберегти життя у прифронтовому місті. Завдяки цій ініціативі люди матимуть роботу і отримуватимуть необхідні товари та послуги від місцевого бізнесу. Ми дуже вдячні партнерам і особливо уряду Люксембургу за цю допомогу. Сподіваюсь, що незабаром таких міжнародних колаборацій буде більше», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес.

У ПриватБанку наголосили, що завдяки цій ініціативі майже 20 тисяч підприємців мікро, малого та середнього бізнесу, які регулярно використовують банківські продукти та послуги в регіоні, отримають можливість скористатися грантовими коштами через ПриватБанк.

«ПриватБанк активно підтримує проєкти та ініціативи Фонду Розвитку Підприємництва в реалізації грантових програм та став учасником нової програми, яка фінансується Урядом Великого Герцогства Люксембург, — відзначив Євген Заіграєв, член правління банку з питань корпоративного бізнесу та МСБ. — Завдяки цій програмі майже 20 тисяч клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу, які щоденно користуються продуктами та сервісами банку в регіоні, зможуть отримати через ПриватБанк грантові кошти на розвиток бізнесу або відшкодування інвестицій на основні засоби».

Нагадаємо, що агенство Fitch покращило рейтинг Ощадбанку. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнесОщадбанк
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