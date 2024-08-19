Ощадбанк отримав додаткові держгарантії на 4 млрд грн

Завдяки додатковим державним гарантіям Ощадбанк зможе значно розширити кредитування бізнесу на пільгових умовах

Український уряд надав Ощадбанку на 2024 рік додаткові державні гарантії за портфельними банківськими кредитами на 4 млрд грн. Їх спрямують на кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ).

В банку зазначили, що паралельно використовують попередній ліміт у розмірі 4,65 млрд грн. Новий обсяг державних гарантій дозволить Ощадбанку суттєво збільшити обсяги кредитування з пом’якшеними вимогами до застави.

Отримати кредити за програмою можуть бізнеси з річним чистим доходом від реалізації до 50 млн євро (в еквіваленті), або кількістю працівників до 250 осіб. Максимальна сума кредиту – 100 млн грн для сільгосп підприємств, або на цілі відновлення втрачених активів внаслідок агресії рф – 400 млн грн.

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Комісія для позичальника становить до 1% річних. Строк гарантії не більше 10 років – для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються з метою відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок воєнної агресії. При цьому позичальник не повинен мати простроченої заборгованості перед банком на дату фактичного видання кредиту.

За держпрограмою суттєво знижено вимоги до забезпечення – гарантія може покривати до 80% суми кредиту (для переробних підприємств, підприємств агропромислового комплексу або на відновлення бізнесу). Решту фінансування позичальник забезпечує власним рухомим чи нерухомим майном.

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При кредитуванні ММСБ від початку використання інструмента держгарантій на портфельній основі (з кінця лютого 2021 року) Ощадбанк надав майже 4,4 тисячі кредитів на суму 15 млрд грн. Нині загальний портфель програми становить 7,5 млрд грн.

Найбільше кредитів отримали агропромислові компанії, переробні, виробничі та торговельні підприємства. Більшість позичальників залучили фінансування оборотного капіталу на термін від 2 до 3 років. Середня сума кредиту становить близько 3 млн грн.

Нагадаємо, що Ощадбанк майже вчетверо збільшив фінансування одного з агрохолдингів. Цільове призначення фінансування — поповнення обігових коштів виробника сільськогосподарської продукції.

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Джерело: Ощадбанк