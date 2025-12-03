У Дії з’явилася нова функція

Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання

Про це повідомила пресслужба Дії.

Зазначається, що причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей.

Раніше повідомлення про скасування надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер Дія запустила нову функцію — пуш сповіщення, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво.

Пуш сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне — щоб у Реєстрі територіальної громади були ваші дані та РНОКПП. Радимо актуалізувати інформацію в реєстрі за кілька кліків через портал Дія.

Читайте також: Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян

«Будьте завжди в курсі всіх змін разом із Дією!», — наголосили у пресслужбі.

Проєкт реалізується Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».

Раніше ми також писали, що у застосунку Дія з’явилася нова послуга для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер — сертифікат на 2 млн грн у межах нової державної програми підтримки.

Нагадаємо, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

