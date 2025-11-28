close-btn
PaySpaceMagazine

Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян

28.11.2025 11:40
Ольга Деркач

Український асистент на базі штучного інтелекту (ШІ) Дія.AI переміг у конкурсі Best Cases Awards 2025, який проводить Європейська комісія. Розробку визнали найкращим прикладом використання технологій для взаємодії держави з громадянами

ШІ-консультант у Дії обробляє 85% звернень громадян — Федоров

Фото: freepik.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму пресрелізі.

За словами Мніцифри, Україна демонструє практичний результат там, де інші країни все ще формують стратегії впровадження штучного інтелекту. Дія.AI уже працює як інструмент, що спрощує доступ людей до державних сервісів та задає темп цифровізації для публічних установ у світі.

Сервіс запустили у вересні 2025 року на порталі Дія. Це перший у світі ШІ-асистент, який не лише консультує, а й надає державні послуги. Наразі допомогою асистента скористалися понад 120 000 українців.

Цікаве по темі: Дія потрапила до Книги світових рекордів

У Мінцифри зазначають, що працюють далі, щоб український досвід ставав стандартом для Європи.

Візит делегації, у межах якого демонстрували можливості Дія.AI, відбувся за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується Академією електронного управління.

Нагадаємо, що Дія.Бізнес презентував рамку цифрової зрілості МСБ — набір інструментів, який допоможе підприємцям оцінити рівень цифровізації, отримати персональні рекомендації та знайти можливості для зростання. Мета — допомогти підприємцям ефективніше працювати, зменшити витрати часу та ресурсів і стати конкурентнішими на ринку.

Раніше ми писали, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

Крім того, Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію. Партнером у цьому напрямі стане ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосових технологій та багатомовних ШІ-агентів. За даними Мінцифри, ключовий напрям співпраці — інтеграція передових голосових ШІ-технологій і агентів ElevenLabs у державні сервіси. Це дозволить українцям отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи свій запит у чаті. Фактично, взаємодія з державною системою стане розмовною — користувач зможе говорити, а не лише писати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію

Рубрики: ДіяЄвропаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців 18.11.2025

Дія.Бізнес запустила нову послугу для підприємців
У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів 15.11.2025

У Дії з’явилися нові цифрові послуги для ветеранів
Дія потрапила до Книги світових рекордів 12.11.2025

Дія потрапила до Книги світових рекордів
Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію 08.11.2025

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію
У застосунку Дія з’явилася нова послуга 07.11.2025

У застосунку Дія з’явилася нова послуга
Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit 06.11.2025

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 Сьогодні  18:00

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

 Сьогодні  17:00

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

 Сьогодні  16:30

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Сьогодні  16:00

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

 Сьогодні  15:00

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

 Сьогодні  14:00

Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.