Дія.AI визнали найкращим в Європі govtech-рішенням для громадян

Український асистент на базі штучного інтелекту (ШІ) Дія.AI переміг у конкурсі Best Cases Awards 2025, який проводить Європейська комісія. Розробку визнали найкращим прикладом використання технологій для взаємодії держави з громадянами

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму пресрелізі.

За словами Мніцифри, Україна демонструє практичний результат там, де інші країни все ще формують стратегії впровадження штучного інтелекту. Дія.AI уже працює як інструмент, що спрощує доступ людей до державних сервісів та задає темп цифровізації для публічних установ у світі.

Сервіс запустили у вересні 2025 року на порталі Дія. Це перший у світі ШІ-асистент, який не лише консультує, а й надає державні послуги. Наразі допомогою асистента скористалися понад 120 000 українців.

Цікаве по темі: Дія потрапила до Книги світових рекордів

У Мінцифри зазначають, що працюють далі, щоб український досвід ставав стандартом для Європи.

Візит делегації, у межах якого демонстрували можливості Дія.AI, відбувся за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується Академією електронного управління.

Нагадаємо, що Дія.Бізнес презентував рамку цифрової зрілості МСБ — набір інструментів, який допоможе підприємцям оцінити рівень цифровізації, отримати персональні рекомендації та знайти можливості для зростання. Мета — допомогти підприємцям ефективніше працювати, зменшити витрати часу та ресурсів і стати конкурентнішими на ринку.

Раніше ми писали, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

Крім того, Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію. Партнером у цьому напрямі стане ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосових технологій та багатомовних ШІ-агентів. За даними Мінцифри, ключовий напрям співпраці — інтеграція передових голосових ШІ-технологій і агентів ElevenLabs у державні сервіси. Це дозволить українцям отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи свій запит у чаті. Фактично, взаємодія з державною системою стане розмовною — користувач зможе говорити, а не лише писати.

