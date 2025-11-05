Скільки ФОПів відкрили українці через Дію

Від ідеї до власного бізнесу — кілька кліків: вже 900+ тисяч українців відкрили ФОП через Дію. Найактивніші — у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях. Серед нових підприємців жінки переважають — 56% проти 44%

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

Які сфери найчастіше обирають підприємці:

комп’ютерне програмування;

роздрібна торгівля онлайн;

роздрібна торгівля;

ресторани та мобільне харчування;

послуги перукарень та салонів краси.

Реєстрація бізнесу максимально зручна: кілька кліків, підтвердження електронним підписом — і готово. Жодних черг та зайвих паперів. Якщо згодом вирішите змінити напрям діяльності — КВЕДи можна оновити безкоштовно всього за кілька кліків.

Читайте також: У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків

Більше про послугу дізнавайтеся на порталі Дія, а відеоінструкція допоможе швидко зорієнтуватися.

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Раніше ми також писали, що Мінцифри запускає тестування нової онлайн-послуги — автоматичної реєстрації громадських організацій на порталі Дія. Тепер створити ГО можна буде без паперової бюрократії та тривалих очікувань.

За словами команди проєкту, процес, який раніше займав до 18 днів, тепер триватиме до 10 хвилин. Усе відбуватиметься онлайн — без візитів до реєстратора та без паперових документів. Сервіс працюватиме на підставі модельного статуту, що дозволить спростити процедуру створення організації.

