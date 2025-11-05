close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію

05.11.2025 16:00
Микола Деркач

Від ідеї до власного бізнесу — кілька кліків: вже 900+ тисяч українців відкрили ФОП через Дію. Найактивніші — у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях. Серед нових підприємців жінки переважають — 56% проти 44%

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію

Фото: freepik.com

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

Які сфери найчастіше обирають підприємці:

  • комп’ютерне програмування;
  • роздрібна торгівля онлайн;
  • роздрібна торгівля;
  • ресторани та мобільне харчування;
  • послуги перукарень та салонів краси.

Реєстрація бізнесу максимально зручна: кілька кліків, підтвердження електронним підписом — і готово. Жодних черг та зайвих паперів. Якщо згодом вирішите змінити напрям діяльності — КВЕДи можна оновити безкоштовно всього за кілька кліків.

Читайте також: У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків

Більше про послугу дізнавайтеся на порталі Дія, а відеоінструкція допоможе швидко зорієнтуватися.

Послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством юстиції України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Раніше ми також писали, що Мінцифри запускає тестування нової онлайн-послуги — автоматичної реєстрації громадських організацій на порталі Дія. Тепер створити ГО можна буде без паперової бюрократії та тривалих очікувань.

За словами команди проєкту, процес, який раніше займав до 18 днів, тепер триватиме до 10 хвилин. Усе відбуватиметься онлайн — без візитів до реєстратора та без паперових документів. Сервіс працюватиме на підставі модельного статуту, що дозволить спростити процедуру створення організації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оплату комуналки

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
google news
Новини по темі
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025 05.11.2025

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025
Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року 03.11.2025

Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року
Системність у цифровізації визначає лідерів бізнесу — VI Форум «Бізнес без паперу» 03.11.2025

Системність у цифровізації визначає лідерів бізнесу — VI Форум «Бізнес без паперу»
Українська мережа «Пʼяна вишня» готується вийти на ринки Німеччини та США 31.10.2025

Українська мережа «Пʼяна вишня» готується вийти на ринки Німеччини та США
Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС 30.10.2025

Аврора готується вийти на ринок однієї з країн ЄС
Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки 30.10.2025

Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  20:30

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

 Сьогодні  20:00

У НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу в Україні

 Сьогодні  18:00

Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot

 Сьогодні  17:45

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

 Сьогодні  17:00

Ринок NFT обвалився майже вдвічі лише за місяць

 Сьогодні  16:00

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію

 Сьогодні  15:00

Що обвалило ринок криптовалют 4 листопада та чи варто хвилюватися

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.