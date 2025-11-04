close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

04.11.2025 11:00
Микола Деркач

У жовтні Мінфін залучив до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

Фото: freepik.com, tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, залучено:

  • 49,9 млрд грн — гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних;
  • 355 млн дол. США — валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.

Станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,89 трлн грн. Власники:

  • комерційні банки — 48,3%;
  • НБУ — 35,2%;
  • юридичні особи — 8,8%;
  • фізичні особи — 5,6%;
  • нерезиденти — 0,8%;
  • страхові компанії — 1,1%;
  • громади — 0,01%.

Читайте також: У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

За рік інвестиції юридичних і фізичних осіб в ОВДП зросли на 27,5%. Українці володіють облігаціями на 106 млрд грн, юридичні особи — на 166,7 млрд грн.

Також Мінфін провів четвертий switch-аукціон:

  • подано 21 заявку на 17 млрд грн, задоволено — 15,5 млрд грн;
  • інвестори обміняли облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові — до 25 липня 2029 року;
  • дохідність — 14,89% річних (купон 74,45 грн кожні півроку).

З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,89 трлн грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги.

Купити військові облігації може кожен — у застосунку Дія, банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення 04.11.2025

Які пільги надає українцям пенсійне посвідчення
НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000 03.11.2025

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000
Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми 03.11.2025

Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми
У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації 03.11.2025

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації
НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня» 03.11.2025

НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня»
Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року 03.11.2025

Дві компанії, які можуть досягти капіталізації $2 трлн до 2026 року
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  15:00

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

 Сьогодні  13:00

Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150

 Сьогодні  12:00

Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт

 Сьогодні  11:00

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

 Сьогодні  10:00

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

 03.11.2025  21:00

Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

 03.11.2025  20:30

Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.