Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

У жовтні Мінфін залучив до державного бюджету 64,7 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, залучено:

49,9 млрд грн — гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних;

355 млн дол. США — валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.

Станом на 31 жовтня 2025 року в обігу перебувають державні облігації на понад 1,89 трлн грн. Власники:

комерційні банки — 48,3%;

НБУ — 35,2%;

юридичні особи — 8,8%;

фізичні особи — 5,6%;

нерезиденти — 0,8%;

страхові компанії — 1,1%;

громади — 0,01%.

Читайте також: У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

За рік інвестиції юридичних і фізичних осіб в ОВДП зросли на 27,5%. Українці володіють облігаціями на 106 млрд грн, юридичні особи — на 166,7 млрд грн.

Також Мінфін провів четвертий switch-аукціон:

подано 21 заявку на 17 млрд грн, задоволено — 15,5 млрд грн;

інвестори обміняли облігації з погашенням 5 листопада 2025 року на нові — до 25 липня 2029 року;

дохідність — 14,89% річних (купон 74,45 грн кожні півроку).

З початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 1,89 трлн грн. ОВДП — друге за обсягом джерело фінансування державного бюджету після міжнародної допомоги.

Купити військові облігації може кожен — у застосунку Дія, банках або через брокерів. Номінальна вартість однієї облігації — 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів