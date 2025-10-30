close-btn
У Дії тестують нову послугу

30.10.2025 13:10
Ольга Деркач

Міністерство цифрової трансформації запускає тестування нової онлайн-послуги — автоматичної реєстрації громадських організацій на порталі Дія. Тепер створити ГО можна буде без паперової бюрократії та тривалих очікувань

Фото: pexels.com

Про це повідомила Дія у своєму Telegram-каналі.

За словами команди проєкту, процес, який раніше займав до 18 днів, тепер триватиме до 10 хвилин. Усе відбуватиметься онлайн — без візитів до реєстратора та без паперових документів. Сервіс працюватиме на підставі модельного статуту, що дозволить спростити процедуру створення організації.

До тестування можуть долучитися всі охочі повнолітні користувачі, які мають ID-картку або закордонний паспорт у Дії, а також податковий номер (РНОКПП).

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

Мета Мінцифри — зробити реєстрацію громадських об’єднань настільки простою, як і запуск ФОП чи зміна місця проживання через портал. Після етапу тестування послугу планують відкрити для всіх користувачів.

Нагадаємо, що у Реєстрі збитків у Дії з’явилася нова категорія — вимушене переміщення за межі України.

«Змушені були виїхати з України через війну або ж досі не можете повернутися додому? Невдовзі заяву про це можна буде подати до міжнародного Реєстру збитків в категорії A1.2 ‚Вимушене переміщення за межі України‘», — зазначається у повідомленні.

Раніше ми писали, що Державна податкова служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації розширює спектр податкових сервісів у застосунку Дія. Головна мета проєкту — зробити роботу з податками максимально простою, буквально «в один клік».

Крім того, у Дії запрацювала онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Відтепер усі етапи сертифікації відбуваються онлайн на порталі Дія. Від подання заявки до підписання договорів — все у зручному цифровому форматі. Економія часу та ресурсів дозволяє компаніям зосередитися на головному — безпечному розмінуванні й оперативному залученню саперів.

